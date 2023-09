Wells Fargo: Es hat nichts geholfen

Im Zeitraum zwischen dem aktuellen Jahrestief aus Ende März bei 35,25 US-Dollar und Ende Juli gelang es eine Aufwärtsbewegung an die zentrale Hürde der letzten Jahre um 46,30 US-Dollar zu vollziehen, dieser Widerstand blieb allerdings ungebrochen. Stattdessen setzte Wells Fargo gegen Mitte August unter den 200-Tage-Durchschnitt zurück und testete abermals seinen diesjährigen Aufwärtstrend. Doch Käufer scheinen die Aktie zu meiden, was sich in teils heftigen Verlusten in dieser Woche manifestiert. Hinzu kommt noch ein Trendwendemuster in Form einer SKS-Formation, was ebenfalls bärisch zu werten ist.

Nackenlinie im Fokus

Kurzfristig ist der Bereich zwischen 41,29 und 42,70 US-Dollar bei Wells Fargo als neutrale Handelsspanne zu betrachten, ein Bruch der zur SKS-Formation gehörigen Nackenlinie verlaufend um 40,50 US-Dollar dürfte das Schicksal des Wertpapiers auf absehbare Zeit besiegeln und Abschläge auf 37,52 US-Dollar hervorrufen. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen. Um den Spieß noch einmal zugunsten der Käufer zu drehen, müsste Wells Fargo mindestens über 44,00 US-Dollar zulegen. Dann käme erneut der Widerstandsbereich von 46,30 US-Dollar als mögliches Ziel ins Spiel.