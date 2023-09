S Immo startet Aktienrückkauf

Die österreichische Immobiliengruppe S Immo AG (ISIN: AT0000652250) hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Das Volumen dieses Rückkaufprogrammes beläuft sich auf bis zu 736.088 Aktien, was rund 1 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Das Programm beginnt am 2. Oktober 2023 und endet voraussichtlich am 31. Dezember 2023. Derzeit hält die Gesellschaft 3.084.797 Stück eigene Aktien (rund 4,19 Prozent des derzeitigen Grundkapitals).

Die S Immo ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und notiert seit 1987 an der Wiener Börse. Der Fokus liegt auf Immobilien in der Europäischen Union mit Schwerpunkt Österreich, Ungarn sowie Hauptstädten in weiteren Ländern der CEE-Region. Die CPI Property Group S.A. hält rund 88,37 Prozent der Stimmrechte. Die Immofinanz AG hält 50,00 Prozent plus 1 Aktie an der S Immo AG (Stand Ende Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de