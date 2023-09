GNW-Adhoc: GigaDevice bringt GD-xD-W515-EVAL-Board auf den Markt: Das All-in-One-Kit für Rapid Prototyping und Entwicklung in mehreren Anwendungen

^PEKING, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice (SSE:603986), ein führender Anbieter von Flash-Speicher, 32-Bit-Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Technologien, ist stolz darauf, das neue All-in-One-Kit vorzustellen: das GD-xD-W515-Eval-Board. Diese Evaluierungsplattform nutzt verschiedene GigaDevice-Produkte, so dass Kunden mehrere Hardware- und Software-Kombinationen innerhalb eines umfassenden Kits evaluieren können. Das GD-xD-W515-EVAL-Board ist das erste Evaluation-Kit der xD-Serie und besteht aus einem Mainboard, einem Fingerprint-Board und einem LCD-Board in einem kompakten Gehäuse. Es kann entweder über eine Batterie oder über die Mini-USB- Schnittstelle des GD-Link Programmiergeräts mit Strom versorgt werden. Durch die Integration verschiedener Komponenten von GigaDevice, einschließlich Hochleistungs-MCU (GD32W515PIQ6 (https://www.gigadevice.com/product/mcu/arm-cortex-m33/gd32w515piq6)), SPI NOR- Flash (GD25Q128E (https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi- nor-flash/gd25q128e)), einem kapazitiven Fingerabdrucksensor (GSL6157 (https://www.gigadevice.com/product/sensor/fingerprint-recognition/capacitive- fingerprint-sensor)), einem Batterie-Management-IC (GD30BC2416 (https://www.gigadevice.com/product/analog/ldo/battery-charger/gd30bc2416fu)) und einem Hochleistungs-Stromversorgungs-IC (GD30LD1002 (https://www.gigadevice.com/product/analog/high-performance-power/gd30ld1002x)) bietet dieses EVAL-Board den Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen, wie z. B. Smart Home HMI, intelligente Türschlösser und die Steuerung tragbarer Geräte. Wesentliche Merkmale: Datenschutz und Sicherheit: Unterstützt sichere Fingerabdruckerkennung und Datenverwaltung mit Verschlüsselungs- und Authentifizierungsalgorithmen, die von dem Fingerabdrucksensor und der MCU von GigaDevice bereitgestellt werden. Schneller und sicherer Datenzugriff: Enthält NOR-Flash in einem kleinen Gehäuse für den Zugriff auf Daten über die QSPI-Schnittstelle mit einer Taktfrequenz von 45 MHz. Die Daten können mit der Cryptographic Acceleration Unit (CAU) der MCU ver- und entschlüsselt werden. Hocheffiziente Batterieladung: Unterstützt Batterieladeströme von bis zu 1,5 A. Systemschutz: Ermöglicht die Überwachung der USB-Einschalt- und Aufwachspannung sowie der Batteriespannung und -leistung. Genaue Abschätzung der Batterieleistung: Präzise Berechnung der Batterieleistung durch Strom- und Spannungserkennung, optimiert durch den Algorithmus zur Berechnung der Batterieleistung. Bedienung durch Berührung: Enthält einen kapazitiven Berührungsschalter, der über das Touch Sensing Interface (TSI) der MCU gesteuert wird und eine einfache und schnelle Bedienung ermöglicht. Mehrere Optionen für die Ausgabe von Informationen: Ausgestattet mit einem flachen Vibrationsmotor, Mehrkanal-LEDs und einem LCD-Bildschirm für eine vielseitige Informationsausgabe. Unterstützt mehrdimensionale Anwendungen: Ausgestattet mit einem integrierten hochempfindlichen MIC zum Aufwecken der MCU und einem Hochleistungsanschluss zur Unterstützung von Komponenten mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. Heizspulen. Onboard-Debugging und Programmierung: Enthält den GD-Link für On-Chip-Debugging und MCU-Flash-Programmierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gigadevice.com/gd-xd-w515-eval- board (http://www.gigadevice.com/gd-xd-w515-eval-board). Dort können Sie auch ein kostenloses W515-Evaluierungsboard bestellen. GigaDevice - Medienbeziehungen: marcom@gigadevice.com (mailto:marcom@gigadevice.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e6f5c56- 6a94-4eb8-9056-2d4fc1b72194 °