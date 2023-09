MÜNCHENER RÜCK - Aktie hält sich stark

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 373,300 € (XETRA)

Die Aktie der Münchener Rück markierte am 10. November 2000 ihr aktuelles Allzeithoch bei 379,39 EUR. Danach stürzte sie bis 31. März 2002 auf ein Tief bei 48,05 EUR ab.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Anfang September durchbrach er die obere Begrenzung dieser langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese verläuft in der laufenden Woche bei 360,60 EUR.

Die Aktie schoss nach dem Ausbruch an das Allzeithoch nach oben. In der Spitze notierte sie auf einem neuen Rekordhoch 381,20 EUR. Aber ein Ausbruch gelang bisher nicht. Die Aktie konsolidiert seit einigen knapp unterhalb des alten Allzeithochs.

Neue Kaufwelle möglich

Gelingt der Aktie der Münchener Rück ein stabiler Ausbruch über den Widerstandsbereich um 379,39 EUR, dann könnte es zu einer weiteren Kaufwelle kommen. Das nächste Ziel würde wohl im Bereich um 405 EUR liegen, später könnte der Wert in Richtung 430 EUR ansteigen. Die aktuelle Konsolidierung kann sich auch noch in Richtung 360 EUR ausdehnen, ohne dass sich am Chartbild etwas Grundsätzliches ändern würde.

Erst mit einem stabilen Rückfall unter 360 EUR würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall müsste mit einer größeren Konsolidierung in Richtung des EMA 200 bei aktuell 330,59 EUR oder sogar in Richtung 292,40 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Konsolidierung der letzten Tage ist vermutlich eine Vorbereitung auf den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Bullen holen Luft für eine weitere Rally.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)