Aktien Wien Schluss: Inflation und Zinsen weiter im Fokus

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 3151,85 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,93 Prozent auf 1590,41 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach einem verhaltenen Tagesverlauf im Späthandel noch nach oben. Für etwas Rückenwind sorgte am Nachmittag die freundliche Tendenz der US-Börsen.

Positiv wurden auch Inflationsdaten aus Deutschland aufgenommen. Die Zahlen zeigten einen deutlichen Rückgang der Teuerungsraten und sorgten angesichts der jüngsten Ängste vor Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen für Erleichterung.

Für den Rückgang dürften zwar teilweise auch Sondereffekte im Vergleichszeitraum des Vorjahres gesorgt haben, schrieben die Analysten der Commerzbank . Sie erwarten aber dennoch, dass sich der Trend sinkender Inflationsraten in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Gut nachgefragt waren am Donnerstag Aktien des Faserherstellers Lenzing und legten bei höheren Umsätzen 3,4 Prozent zu. Titel des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gewannen bei gutem Volumen 2,8 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern. Die Rohölpreise sind zuletzt weiter gestiegen und nähern sich der runden Marke von 100 US-Dollar je Fass (159 Liter). Größere Gewinne verbuchten auch Kapsch TrafficCom (plus 5,0 Prozent) und RHI (plus 3,1 Prozent).

Die Aktien des Börsenneuzugangs EuroTeleSites setzten ihre jüngste Talfahrt am Donnerstag fort und büßten 3,9 Prozent auf 4,42 Euro ein. Die seit Freitag notierte Aktie der von der Telekom Austria abgespaltenen Funkturmtochter rutschte damit weiter unter den Referenzpreis vom Börsengang von 4,95 Euro. Größere Kursverluste gab es auch für AMAG (minus 2,0 Prozent) und Porr (minus 1,9 Prozent)./mik/spa/APA/men