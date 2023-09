Die meisten Ergebnisse enttäuschen | Accenture | Micron | Apple

Die Nachrichtenlage seit letzter Nacht ist eher negativ, vor allem mit Blick auf enttäuschende Ergebnisse und Aussichten. Accenture, Micron, Workday, CarMax und Jefferies Financial tendieren alle in Folge der Quartalszahlen schwächer. Philip Morris muss aufgrund unvorteilhafter Währungsschwankungen die Ertragsaussichten für 2023 senken. Auf konstanter Währungsbasis hält man die Ziele ein. Wir werden das im Zuge der nahenden Berichtssaison oft hören. Die Wall Street muss sich ansonsten darauf gefasst machen, dass ein temporärer Shutdown der Regierung nicht mehr abgewendet werden kann. Wie dem auch sei, wird sich ein solches Szenario nur wenige Tage fortsetzen.



00:00 - Intro

00:18 - Überblick

00:57 - Inflationsnachrichten aus Europa | Inflationstrends

02:20 - Regierungsshutdown wahrscheinlich

05:46 - Ergebnisse (u.a. CarMax, Micron, Philip Morris)

07:12 - Ausblick (Powells Podiumsdiskussion, Intuit, Nike)

08:30 - CarMax | Workday | JetBlue | Accenture

10:42 - Micron

14:07 - Apple

15:10 - Amazon | Meta | Netflix

16:23 - Analystenkommentare (Unity Software, Workday, Nike)

16:55 - Streik in der Autobranche

18:55 - Nvidia | AMD

19:25 - Fazit | Sept. & Q4 - historisch betrachtet

21:39 - Der gestrige Handelstag





