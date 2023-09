EQS-News: Aurubis AG: Aurubis baut Vorreiterrolle für zertifizierte Metallproduktion durch die Copper Mark weiter aus

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Aurubis AG: Aurubis baut Vorreiterrolle für zertifizierte Metallproduktion durch die Copper Mark weiter aus



28.09.2023 / 08:14 CET/CEST

Aurubis baut Vorreiterrolle für zertifizierte Metallproduktion durch die Copper Mark weiter aus

Olen erhält als vierter Aurubis-Hüttenstandort international anerkannte Copper Mark

Standorte in Stolberg und Beerse starteten den Prüfprozess

Aurubis bekennt sich als eines der ersten Unternehmen zu neuem Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘

Hamburg, 28. September 2023 – Aurubis, ein weltweit führender Multimetall-Produzent und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat den Prüfprozess der Copper Mark nun auch für seinen Standort in Olen erfolgreich abgeschlossen. Nach Pirdop, Hamburg und Lünen erhält das belgische Werk als vierter Standort im Aurubis-Hüttennetzwerk das international anerkannte Gütesiegel für eine verantwortungsvolle Kupferproduktion. Zudem nehmen das Werk in Stolberg als erster Weiterverarbeiter von Kupferwalzprodukten in der Kategorie ‚Fabricator‘ sowie das Aurubis-Werk im belgischen Beerse am Zertifizierungsprozess der Copper Mark teil.

„Wir fördern und fordern aktiv den Aufbau nachhaltiger und verantwortungsvoller Liefer- und Wertschöpfungsketten in der Rohstoffindustrie. Unser konsequentes Bekenntnis zu dem internationalen Gütesiegel Copper Mark demonstriert unseren hohen Anspruch an uns selbst.“, so Vorstandsvorsitzender Roland Harings. „Wir freuen uns über den erfolgreichen Schritt in Olen und unterstützen aktiv die Weiterentwicklung der Copper Mark als Standard der weltweiten Kupferbranche, dem sich nun auch unsere Standorte Stolberg und Beerse angeschlossen haben. Diese Bemühungen unterstreichen eindrucksvoll unseren Führungsanspruch hinsichtlich einer nachhaltigen Multimetall-Produktion.“

Um den eigenen Ansprüchen als nachhaltigstes Hüttennetzwerk der Welt sowie den höchsten regulatorischen Anforderungen zu entsprechen, überarbeitete Aurubis zu Beginn des Jahres seinen Business Partner Screening Prozess. Die Copper Mark hat nun vollumfänglich bestätigt, dass dieser Prozess den hohen Anforderungen an eine verantwortungsvolle Beschaffung im Rahmen des Kriteriums für verantwortungsvolle Mineralien-Lieferketten erfüllt. Dieser ‚Joint Due Diligence Standard‘ beschreibt, wie Unternehmen ein Risiko-Management-System aufbauen sollen und dient auch dazu, die Vorgaben an eine verantwortungsvolle Beschaffung durch die London Metal Exchange (LME) – eine der weltweit wichtigsten Metallbörsen – für den Handel von Metallen wie Kupfer, Blei, Nickel und Zinn zu erfüllen.

Bereits im Februar 2023 hatte sich Aurubis außerdem als eines der ersten Unternehmen weltweit zum neuen Copper Mark-Standard ‚Chain of Custody‘ bekannt. Dieser definiert die Anforderungen an zertifizierte kupferhaltige Produkte in der Lieferkette. Er ist der erste Standard, der die gesamte Kupferlieferkette abdecken wird.



Aurubis Olen erhält Copper Mark-Zertifikat

Der Recycling-Standort in Olen ist auf die Produktion von Kupferkathoden und -giesswalzdraht spezialisiert und produziert mit rund 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich mehr als 275.000 Tonnen Kupferprodukte.

„Ich gratuliere allen Beteiligten in Olen zu diesem großartigen Erfolg, der unsere langjährigen Bemühungen bestätigt, ein vorbildlicher und nachhaltiger Multimetall-Produzent zu sein“, so Dirk Vandenberghe, Managing Director Aurubis Olen und Aurubis Beerse. „Die Ergebnisse unseres kontinuierlichen Verbesserungsprogramms haben sich in der Bewertung unserer Prozesse in Olen sehr deutlich und positiv niedergeschlagen. Diesen erfolgreichen Weg setzen wir nun fort und haben im September deshalb auch an unserem Recycling-Werk in Beerse den Zertifizierungsprozess der Copper Mark gestartet.“



Aurubis Stolberg startet als erstes Walzwerk die Zertifizierung

Der Aurubis-Standort in Stolberg produziert mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochpräzise Bänder und Drähte aus Kupfer und Kupferlegierungen und verfügt über ein ausgedehntes internationales Vertriebsnetzwerk. Als erstes Walzwerk in der Kategorie ‚Fabricator‘ und im Aurubis-Konzern startete der Standort am 10. Juli 2023 den umfassenden Zertifizierungsprozess der Copper Mark und wird diesen bis Sommer 2024 abschließen.

„Aurubis Stolberg ist ein fester Bestandteil des Konzernverbundes und der Supply Chain innerhalb der Gruppe.“, so Benjamin Cappi, Geschäftsführer Aurubis Stolberg. „Wir bilden die Brücke zwischen der Metallherstellung und den besonderen Anforderungen der Produktmärkte. Da unsere Lieferketten auf den bereits zertifizierten Standorten aufbauen, werden unsere Kunden künftig von der durchgängigen Zertifizierung innerhalb der Aurubis-Gruppe profitieren.“



Die Copper Mark

„Wir gratulieren Aurubis zur weiteren erfolgreichen Zertifizierung und den Commitments der Standorte in Stolberg und Beerse“, so Michèle Brülhart, Geschäftsführerin der Copper Mark. „Heute werden mehr als 25 % des weltweit geförderten Kupfers nach den Standards der Copper Mark produziert. Dank der Unterstützung von Unternehmen wie Aurubis können wir auf diesen Erfolg aufbauen und weiter entlang der Kupferwertschöpfungskette wachsen.“

Die Copper Mark ist das führende Gütesiegel für Kupfer, Molybdän, Nickel und Zink mit dem Ziel einer nachhaltigen Gesellschaft durch die verantwortungsvolle Beschaffung, Produktion und das Recycling dieser Metalle. Die Copper Mark arbeitet an der Entwicklung verantwortungsvoller Wertschöpfungsketten von der Mine bis zum Endprodukt und unterstützt durch ihre Standards und Zertifizierungsrahmen Unternehmen bei der Identifizierung und Umsetzung von Veränderungen. Die Copper Mark Standards basieren auf den 32 international anerkannten Nachhaltigkeitskriterien des Risk Readiness Assessment der Responsible Minerals Initiative (RMI) und decken alle wichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ab. Seit dem 30. März 2020 haben sich über 50 Standorte der Kupferindustrie der Copper Mark angeschlossen.

Weitere Informationen zur Copper Mark unter: www.coppermark.org



Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com