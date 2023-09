Goldman Sachs – Bullen unter Zugzwang

Die lahmende Weltkonjunktur macht auch um die USA keinen Bogen und brachte die hiesigen Indizes zuletzt deutlich unter Druck. Dem kann sich auch die Investmentbank Goldman Sachs nicht entziehen, obwohl das Papier seit Sommer letzten Jahres noch in einem intakten Aufwärtstrend notiert. Dieser droht mit der jüngsten Kursentwicklung jedoch zur Unterseite gebrochen zu werden.

Nachdem Goldman Sachs sein vorläufig letztes Verlaufstief im März 2020 bei 138,41 US-Dollar markiert hatte, sorgte die anschließende Geldflut an den Aktienmärkten praktisch bei jedem Wert für eine Kursrallye, Goldman Sachs stieg in der Folge bis November 2021 auf 426,16 US-Dollar an. Hierbei gelang es auch die Verlaufshochs aus 2018 zu überwinden, diese wurden aber bereits im Sommer letzten Jahres einem erneuten Test unterzogen. Seitdem läuft bei dem Bankenwert ein breiter Aufwärtstrend, der an dieser Stelle jedoch als bärische Flagge gewertet werden darf und daher weiteres Korrekturpotenzial bereithält.

Bärische Flagge und symmetrisches Dreieck

Sollte Goldman Sachs weiterhin Schwäche aufweisen und auf Wochenschlusskursbasis unter 315,00 US-Dollar zurücksetzen, käme dies einem sofortigen Verkaufssignal mit einem vorläufigen Ziel am 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 310,30 US-Dollar gleich. Darunter dürften sicherlich die Jahrestiefs aus 2022 bei 278,15 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken, entsprechend würde sich aus dieser Situation heraus ein Short-Ansatz ableiten. Wirklich bullische Impulse können für das Papier der US-Bank erst oberhalb von 362,00 US-Dollar abgeleitet werden, im ersten Schritt könnten Kursgewinne an 381,16 und darüber 389,58 US-Dollar generiert werden. Angesichts der schwachen Kursentwicklung wird ein derartiges Szenario derzeit allerdings nicht erwartet.

Widerstände: 329,99; 337,37; 342,54; 361,62; 366,72; 379,68 US-Dollar

Unterstützungen: 318,00; 310,30; 305,36; 301,87; 297,17; 287,75 US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 06.10.2022 – 27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US38141G1040

Goldman Sachs Group Inc. in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.09.2018 – 27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US38141G1040

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Goldman Sachs-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Goldman Sachs für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Goldman Sachs HB5BYB 6,07 259,839946 19,41 5,08 Open End Goldman Sachs HB3MTJ 3,30 289,27975 10,27 9,40 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2023; 12:58 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Goldman Sachs für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in US-Dollar Abstand zum Knock-Out in % Hebel Letzter Bewertungstag Goldman Sachs HC69Z2 6,20 385,947074 19,64 4,95 Open End Goldman Sachs HC8RW6 2,58 347,371998 7,68 1,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2022; 13:00 Uhr

Weitere Produkte auf Goldman Sachs Group Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Goldman Sachs – Bullen unter Zugzwang erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).