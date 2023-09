Kursaal Bern AG: Isabel Niklaus wird COO

Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Personalie

Isabel Niklaus wird COO



28.09.2023

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG hat Isabel Niklaus zur COO des Kongresszentrums der Kursaal Bern AG ernannt. Sie wird ihr Amt auf Anfang Januar antreten und damit auch in die Geschäftsleitung einrücken. Isabel Niklaus folgt auf Lukas Meier, der das Unternehmen auf Ende September verlässt. Die 37-Jährige wechselt von NZZ Connect & Swiss Economic Forum zum Kursaal Bern. Sie verfügt über vielfältige Erfahrungen in der Wirtschaftseventbranche und ist eine ausgewiesene Nachhaltigkeitsexpertin. Dazu bringt sie langjährige Erfahrung im Gastro-Bereich mit, unter anderem hat sie an der Ecole hôtelière de Lausanne einen Bachelor of Science absolviert. Prof. em. Dr. Daniel Buser, Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG, ist überzeugt: «Mit Isabel Niklaus konnten wir eine COO gewinnen, die uns mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen im Eventbereich auf dem Weg zum führenden Kongresszentrum der Schweiz unterstützen wird. Dazu passen ihre Kenntnisse im Bereich Sustainability hervorragend zu unserem Nachhaltigkeitsengagement.» Kontakt Kevin Kunz CEO / Generaldirektor kevin.kunz@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investoren investoren@kursaal-bern.ch ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino. Ihr vielseitiges All-in-One-Angebot besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik und 28 Räumen für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Bern mit seinem Online-Casino 7melons.ch, das Casino Neuchâtel und das Casino du Léman (Projet). Mit ihrer zentralen Lage in Bern, an der Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Romandie, ist die Kursaal Bern Gruppe gut aufgestellt, ihre Marktposition als führende Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe kontinuierlich auszubauen. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, hat bei Swisstainable das Level II (engaged) erreicht und arbeitet mit myclimate «Cause We Care», United against Waste und Planet21 von Accor (Gold-Status).

