PELOTON - Partnerschaft mit LULULEMON lässt Aktie explodieren!

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 4,650 $ (Nasdaq)

Sie lebt doch noch! Die einst gefeierte Aktie des Fitnessgerätespezialisten Peloton wird seit geraumer Zeit in Grund und Boden versenkt, explodierte gestern nachbörslich in der Spitze aber um fast 40 %. Der Grund: Peloton hat sich mit Lululemon einen namhaften Partner ins Boot geholt.

Die Partnerschaft ist zunächst über fünf Jahre angelegt. Im Zuge der Kooperation wird Peloton Inhalte für Lululemons App liefern. Lululemon wiederum wird Pelotons wichtigster Sportbekleidungspartner. So sollen unter anderem die Trainer von Peloton von Lululemon eingekleidet werden. Finanzielle Details des Deals wurden aber nicht veröffentlicht.

Interessant: Lululemon wird nun auch Mirror, eine Hardware-Lösung, über die User Fitnesskurse streamen konnten, einstellen. Die Sparte stand bereits zum Verkauf. Geräte von Peloton sollen die Lösung ersetzen. Lululemons App hat rund 13 Mio. Nutzer, Peloton kommt auf rund 7 Mio. Kunden.

Wie sieht es fundamental aus?

Schaut man auf das pure Zahlenwerk, so fällt dies bei Peloton aber weiter negativ aus. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen rund 3,3 Mrd. USD an Geldern verbrannt. Für das neue Geschäftsjahr 2023/24 erwarten Analysten wieder erstmalig nach 2020 einen positiven Free Cashflow von gut 40 Mio. USD. Der Umsatz soll nahezu stagnieren. Selbst auf Sicht einiger Jahre werden kaum wachsende Erlöse erwartet. Die Gewinnschätzung für 2027/28 liegt bei 0,14 USD je Aktie, die Free-Cashflow-Schätzung bei 300 Mio. USD. Gerade hinter letztere Zahl würde ich ein großes Fragezeichen machen.

Bilanziell dürfte sich der Schuldenberg weiter vergrößern. Eine Nettoverschuldung von knapp 1 Mrd. USD erscheint im Sommer 2024 möglich. Zum Vergleich: Im Sommer 2021 verfügte Peloton noch über einen Nettocashbestand von 1,6 Mrd. USD.

Fazit: Die Kooperation mit Lululemon kommt unerwartet. Optimisten werden dies als Signal werten, dass Peloton vielleicht doch noch eine Überlebenschance besitzt. Der heutige Kurssprung dürfte eine Mischung aus Short-Squeeze und Momentum-Zockerei sein. FOMO ist aber gerade bei Peloton völlig fehl am Platz. Anleger sollten sich weiter zurückhalten.

Peloton-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)