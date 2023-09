Brent Crude Öl: Potenzieller Abwärtstrend definiert

Nach der volatilen Bodenbildungsphase zu Beginn dieses Jahres zwischen 70,17 und grob 86,71 US-Dollar gelang es nach der Förderverknappung der OPEC+ dynamisch über die für ein Kaufsignal notwendigen Triggermarke auszubrechen und bei 95,91 US-Dollar gegen Ende September das diesjährige Verlaufshoch zu markieren. Von dort ist der Schmierstoff zur Unterseite abgeprallt und markierte bei 90,46 US-Dollar ein vorläufiges Monatstief. Übergeordnet ist das Kaufsignal nach Ausbruch über 86,71 US-Dollar als übergeordneter Impuls anzusehen, jetzt allerdings dürfte zunächst eine gesunde Konsolidierungsphase in einem regulären Abwärtstrend, also bullischer Flagge folgen.

Rücksetzer als Kaufgelegenheit

Insgesamt kann für den Rohöl-Future Abwärtspotenzial an 88,00 US-Dollar und die einstige Triggermarke des Bodens der letzten Monate abgeleitet werden. Spätestens dort sollten Käufer wieder in Erscheinung treten und könnten von dort aus einen Folgeanstieg an rund 100,00 US-Dollar initiieren. Short-Positionen lassen sich im laufenden Aufwärtstrend nur sehr schwer ableiten, deshalb bleibt die Hauptrichtung gen Norden gerichtet. Ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 84,39 US-Dollar würden dagegen Abschläge auf 81,69 US-Dollar begünstigen.