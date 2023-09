EQS-News: artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023



29.09.2023 / 14:00 CET/CEST

artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2023 Künstliche Intelligenz im Fokus

Wegweisende Sprachverarbeitungstechnologie vorgestellt

Diepholz, 29. September 2023: Die artec technologies AG blickt nach den ersten sechs Monaten optimistisch auf die zweite Jahreshälfte. Trotz der drohenden Rezession in Deutschland und schlechter Stimmung in der Wirtschaft erwartet die Geschäftsleitung im Jahr 2023 ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Konkret sollte der Umsatz im laufenden Jahr über 3,0 Mio. Euro liegen. Im Vergleich zu den 2,50 Mio. Euro in 2022 wäre dies ein Wachstum von mindestens 20 %. Um diese Prognose zu erreichen, bedarf es eines starken Jahresendgeschäfts sowie der erfolgreichen Erfüllung aller Aufträge bis zum Ende des Berichtsjahres. Im ersten Halbjahr 2023 hat artec eine Gesamtleistung, einschließlich Umsatz und aktivierte Eigenleistungen, in Höhe von 1,48 Mio. Euro erzielt. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber den 1,74 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und ist darauf zurückzuführen, dass einige Aufträge des ersten Halbjahres nach dem Stichtag 30. Juni 2023 abgeschlossen wurden. So konnte artec im dritten Quartal den Umsatz stark steigern. Die Geschäftsleitung geht aufgrund der Auftragslage davon aus, den genannten Jahresumsatz in Höhe von mindestens 3,0 Mio. Euro zu erreichen. Aufgrund des Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2023 lag auch die Ertragsentwicklung noch unter den Vorjahreswerten. Auch hier wird in der zweiten Jahreshälfte eine spürbare Verbesserung erwartet. Wobei die Materialkosten weiterhin hoch bleiben werden, auch wenn sich die Lieferkettenproblematik im Jahresverlauf weitestgehend entspannt hat. Cloud-Angebote und KI-Applikationen werden Wachstumstreiber sein Insgesamt ist artec für die Zukunft gut aufgestellt. Dabei werden Cloud-basierte Installationen sowie Software-Applikationen im Bereich Visual Analytics und künstliche Intelligenz künftig die Wachstumstreiber der artec darstellen. Mit den beiden sich ergänzenden Produktlinien XentauriX und Multieye ist die Gesellschaft optimal positioniert, um die Marktanforderungen zu erfüllen und sich weiterzuentwickeln. Ein Beispiel für die Innovationskraft von artec ist die im September 2023 vorgestellte KI-gesteuerte, multilinguale Spracherkennung mit integrierter Übersetzungsfunktion für die XENTAURIX Media Plattform. Mit dieser Innovation eröffnet artec völlig neue Perspektiven für die internationale Medienanalyse und ermöglicht ihren Kunden erhebliche Arbeitserleichterungen. Durch das XentauriX-KI-Modul wird das beinahe Echtzeit-Mitlesen von TV-, Radio- und Webcastsendungen aus der ganzen Welt in Ihrer gewünschten Zielsprache ermöglicht. Diese Neuentwicklung markiert den Beginn einer neuen Ära in der Nachrichtenverarbeitung für Broadcaster, Presse- und Nachrichtenagenturen, Digitalverlage, Sicherheitskräfte (B.O.S.), Krisenzentralen sowie Finanz- und Wirtschaftsbereiche. Der Halbjahresbericht 2023 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

