NASDAQ 100: Trendwechsel

Der NASDAQ 100 Index und der wichtigste Indikator der US-Technologiebranche hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren und sich in den Bereich eines früheren Aufwärtstrends abwärts begeben. Nach dem Test einer Kreuzunterstützung in diesem Bereich schlagen Schnäppchenjäger offenbar wieder zu und könnten nun eine ausgiebige Erholung einleiten.

Wenige Stunden vor Eröffnung der US-Börsen implizieren die Index-Futures einen freundlichen Handelsstart, für den NASDAQ 100 gilt es nun zunächst einmal den 50-Tage-Durchschnitt bei 14.805 Punkten zu knacken, dies würde wiederum Aufwärtspotenzial an rund 15.000 Punkte und darüber 15.196 Zähler und somit die Verlaufshochs aus April 2022 freisetzen.

Sollte sich die Annahme eines bullischen Keils, der sich seit nunmehr Ende Juni im Aufbau befindet bestätigen, könnte oberhalb von 15.500 Punkten ein dynamisches Kaufsignal mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs von 15.932 Punkten ausgelöst werden. Eine komplette Umsetzung des Kurspotenzials könnte sogar einen Anstieg an die Verlaufshochs aus November 2021 bei 16.764 Zählern ermöglichen.

Eine Schwächephase mit Tagesschlusskursen unterhalb von 14.400 Punkten dürfte dagegen zu empfindlichen Verlusten zunächst auf den EMA 200 bei 14.031 Punkten führen, darunter darf dann der Bereich um 13.204 Punkten als zusätzliche Unterstützung zum Einsatz kommen. Grundsätzlich sieht es allerdings in wenigen Wochen noch eine Auflösung zur Oberseite aus.