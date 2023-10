Amazon: Supportlevel hat gehalten!

Die Inflationszahlen in den USA und Europa entwickeln sich in die richtige Richtung, was Konzernen wie Amazon zugutekommt. Bei der nächsten Sitzung der Notenbanken ist ein Beibehalten des Leitzinsniveaus wahrscheinlicher geworden. Die Zinsen stabilisieren sich, ohne die Wirtschaftsleistung in den westlichen Märkten abzuwürgen. Doch das Bild hat zumindest für Amazon einen Schönheitsfehler. Mit ihrer Klage gegen Amazon wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße testet die FTC - Experten zufolge - die Grenzen des US-Rechts aus. Denn für eine Verurteilung müsse die Kartellbehörde zahlreiche Hürden überwinden. Es werde schwierig zu beweisen, dass Verbraucher in einer Welt ohne die aktuellen Geschäftspraktiken von Amazon bessergestellt wären. US-Richter zögerten in der Regel, Niedrigpreise mithilfe des Kartellrechts zu bestrafen. Dennoch könnte sich die Causa negativ auf die Kursentwicklung auswirken.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 145,86 US-Dollar auszubilden. Damit fand auch ein Test des Kernwiderstandes bei 141,67 US-Dollar statt. Die Nachricht einer Wettbewerbsklage lastete in den jüngsten Handelstagen auf dem Aktienkurs von Amazon. Deren Relativierung und die Unterstützung durch die neuesten Inflationszahlen sorgen aktuell für steigende Kurse auf Basis des Supports bei 122,20 US-Dollar. Ein erneuter Test des Widerstandes bei 141,67 US-Dollar könnte bevorstehen.