AKTIE IM FOKUS: Tesla drehen trotz enttäuschender Auslieferungszahlen ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Montag nur kurz negativ auf enttäuschende Auslieferungszahlen reagiert. Die Papiere des US-Elektroautobauers grenzten anfängliche Verluste von drei Prozent ein und notierten zuletzt geringfügig im Plus bei 250,48 US-Dollar. Der technologielastige Index Nasdaq 100 legte zeitgleich um ein halbes Prozent zu.

Tesla verwies auf Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Der Analyst Colin Rusch vom Analysehaus Oppenheimer ist gleichwohl der Ansicht, dass nun die Sorgen über überhöhte Lagerbestände in den Vertriebskanälen gemildert werden, da im dritten Quartal die Auslieferungen die Produktion überstiegen. Die Anleger dürften jetzt auf die Kommentare von Tesla zu den Bruttomargen im vierten Quartal achten. Die Aussagen sollten einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wohin sich auf die Aktien bis zum Jahresende entwickeln würden./la/he