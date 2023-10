Die besten Dividendenkönige: 3 stabile Einkommensquellen für langfristige Investoren!

Dividendenaktien sind für langfristig orientierte Anleger eine attraktive Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen. Sie bieten nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch die Möglichkeit, von langfristigen Kurssteigerungen zu profitieren.

Unter den Dividendenaktien gibt es jedoch eine besondere Gruppe, die als „Dividendenkönige“ bekannt sind. Diese Unternehmen haben eine beeindruckende Erfolgsbilanz (50 Jahre ununterbrochene Dividendenerhöhungen) bei der Ausschüttung von Dividenden und gelten daher als äußerst zuverlässige Einkommensquellen für Anleger.

Lasst uns heute einmal einen Blick auf einige der besten Dividendenkönige werfen und schlussfolgern, warum sie für langfristige Anleger aktuell so attraktiv sein könnten. Fangen wir mit dem weltgrößten Gesundheitskonglomerat an.

3 Dividendenkönige für ein passives Einkommen

Johnson & Johnson: Pharma und Medizintechnik als künftiges Kerngeschäft

Johnson & Johnson (WKN: 853260) ist ein amerikanischer Gesundheitskonzern, der seit 61 Jahren ununterbrochen seine Dividende erhöht. Zuletzt wurde sie im April 2023 um 5,3 % angehoben. Raum für weitere Dividendenerhöhungen ist vorhanden. Schließlich sollen der Umsatz und das bereinigte Ergebnis im laufenden Jahr 2023 weiter steigen. Konkret wird ein Umsatzwachstum zwischen 6 und 7 % erwartet. Das bereinigte EPS soll um 5,5 bis 6,5 % steigen.

Positiv könnte sich zudem die Abspaltung des Konsumgütergeschäfts auswirken. Johnson & Johnson konzentriert sich künftig nur noch auf die Bereiche Medizintechnik und Pharma. Weniger Komplexität und mehr Wachstum könnten die Folge sein.

Coca-Cola: Getrunken wird immer

Coca-Cola (WKN: 850663) ist ein weiteres Unternehmen, das sich als Dividendenkönig einen Namen gemacht hat. Er steht Synonym für eine weltweit bekannte starke Marke.

Die Erfolgsgeschichte von Coca-Cola spiegelt sich auch in einer langen Historie kontinuierlicher Dividendenerhöhungen wider. Seit nunmehr 61 Jahren erhöht das Unternehmen mit Sitz in Atlanta ununterbrochen seine Dividende.

Auch hier stiegen der Umsatz und Gewinn weiter. Für 2023 wird ein Umsatzwachstum zwischen 8 und 9 % erwartet. Der vergleichbare Gewinn je Aktie soll zwischen 4 und 5 % zulegen.

Die Aktie von Coca-Cola gilt als defensive Marathon-Aktie. Zuletzt wurden Mitte 2022 neue Allzeithochs erreicht. Seitdem konsolidiert die Aktie etwas. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von über 3 % könnte sie für langfristig orientierte Anleger interessant sein.

3M: Dividendenkönig versucht mit Neuausrichtung durchzustarten

3M (WKN: 851745) ist ein diversifiziertes Unternehmen mit einer breiten Produktpalette, die von Klebstoffen über Schutzmasken bis hin zu Elektronik reicht. Auch hier kann auf eine beeindruckende Geschichte von Dividendenerhöhungen verwiesen werden: Seit 64 Jahren erhöht das in St. Paul (Minnesota, USA) ansässige Unternehmen seine Dividende.

Die Bewertung ist günstig, die Dividende hoch. Allerdings gibt es auch einige spezifische Risikofaktoren, wie das schwache Wachstum oder anhängige Gerichtsverfahren. Zudem dürfte der Umsatz im aktuellen Jahr 2023 um 1 bis 5 % zurückgehen. Ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 8,60 und 9,10 US-Dollar wird erwartet.

Auch hier könnte die geplante Abspaltung der Gesundheitssparte (3M Healthcare) für eine interne Neuordnung und mehr Wachstum stehen. Ob dies tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten. Als Value-Titel mit hoher Einstiegsrendite könnte die Aktie eine nähere Betrachtung wert sein.

Fazit

Insgesamt könnten die Dividendenkönige wie Johnson & Johnson, Coca-Cola oder 3M eine gute Wahl für langfristig orientierte Anleger sein, die nach stabilen Einkommensquellen mit Wachstumspotenzial suchen. Allerdings ist zu beachten, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Dividenden können schnell gekürzt werden, Geschäftslagen sich dynamisch ändern. Wer jedoch an die Erfolgs-DNA der drei Dividendenkönige glaubt, für den könnte ein tieferer Blick in die Geschäftsbücher lohnend sein.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Coca-Cola, 3M und Johnson & Johnson. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson.

