EQS-News: Advanced Blockchain: Simon Telian (CEO) erwirbt weitere Aktien des Unternehmens

Advanced Blockchain: Simon Telian (CEO) erwirbt weitere Aktien des Unternehmens 2. Oktober 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, gibt bekannt, dass CEO Simon Telian heute weitere 7000 Aktien der Advanced Blockchain AG zu einem Durchschnittspreis von EUR 3,10 erworben hat. Die Aktien wurden über Xetra erworben. Telian hält nun direkt mehr als 12000 Aktien. Darüber hinaus besitzt er Optionen auf bis zu 193.800 Aktien des Unternehmens mit Ausübungspreisen zwischen EUR 3,10 und EUR 16,65. Dies entspricht einer theoretischen Gesamtbeteiligung von etwa 5,4 % an dem Unternehmen. Simon Telian, CEO von Advanced Blockchain, kommentiert: "Ich bin überzeugt, dass Advanced Blockchain eine großartige Investition ist. Unser Unternehmen hat mit seinem spannenden Portfolio im Blockchain-Universum bewiesen, dass es sich auf Wachstumskurs befindet. Unser Erfolg wird durch die jüngste positive unabhängige Bewertung unserer zehn größten Portfoliounternehmen untermauert, die alleine schon einen höheren Wert ergeben als unsere Marktkapitalisierung." Kontakt:

IR@advancedblockchain.com Über Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

