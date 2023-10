Nike schüttet Quartalsdividende aus

Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike Inc. (ISIN: US6541061031, NYSE: NKE) schüttet an diesem Montag eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,34 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record day war der 5. September 2023. In den letzten 21 Jahren wurde die Ausschüttung kontinuierlich erhöht. Mitte November 2022 steigerte das im Dow Jones-Index gelistete Unternehmen die Quartalsdividende um 11 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausbezahlt. Derzeit liegt die Dividendenrendite unter Zugrundelegung des aktuellen Börsenkurses von 95,62 US-Dollar bei 1,42 Prozent (Stand: 29. September 2023). Nike mit Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon wurde 1972 gegründet. Im ersten Quartal (31. August) des Fiskaljahres 2024 lag der Umsatz bei 12,94 Mrd. US-Dollar und damit zwei Prozent über dem Niveau des Vorjahres (12,69 Mrd. US-Dollar), wie am 28. September 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,47 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,28 Prozent im Minus (Stand: 29. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 137,14 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de