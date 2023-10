Boeing: Aktie schwimmt gegen den Strom!

Die Luftfahrtbranche hat mit einem Lieferkettenproblem zu kämpfen. Sowohl bei Boeing als auch bei Airbus wurden gefälschte Teile in bestimmten Triebwerken verbaut. Der britische Händler AOG Technics hat Ersatzteile für Flugzeugmotoren mit gefälschten Zulassungsdokumenten in Umlauf gebracht. Ob das unwissend oder mit Absicht geschah, ist bisher nicht geklärt. In Großbritannien wurde aber mittlerweile ein Verfahren gegen AOG Technics eingeleitet. AOG hat erklärt, mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten zu wollen. Weiters hat Boeing mit Lieferschwierigkeiten bei einer Bestellung von Ryanair zu kämpfen. Statt mit 27 neuen Boeing 737 muss sich die Fluglinie einstweilen mit 14 Maschinen in der Zeitspanne von Oktober bis Dezember 2023 begnügen. Bei Ryanair kommt es dadurch ab Ende Oktober zu Flugausfällen.

Zum Chart

Der jüngste Kursverlauf der Boeing-Aktie weist ein ausgeprägtes Momentum nach unten aus. Vom partiellen Hoch bei 243,10 am 1. August 2023 hat der Kurs bis dato um rund 22 Prozent nachgegeben. Dennoch zeigte die Aktie gestern in einem schwachen Börsenumfeld Stärke und ging mit einem Plus von 0,60 Prozent aus dem Handel. Die oben im Text skizzierten Probleme lasten auf dem Kurs, der aktuell mit 188,99 US-Dollar um 58 Prozent unter dem All Time High vom 1. März 2019 bei 446,01 US-Dollar notiert. Doch die gröbsten Probleme scheinen überwunden, nachdem mit dem Jahr 2024 wieder ein Gewinn pro Aktie von 6,46 US-Dollar erwartet wird. Für 2025 wird sogar mit einer Gewinnsteigerung auf 10,61 US-Dollar gerechnet. Dabei fällt das erwartete KGV 2025 auf 17,08 und liegt damit in einer Linie mit den KGVs der Jahre 2014 bis 2018. Charttechnisch könnte sich das aktuelle Momentum abschwächen und einen Boden ausbilden, nachdem der Kurs gerade den Support bei 196,06 US-Dollar testet.