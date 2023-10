MCDONALD’S - Haben Anleger plötzlich etwas gegen Burger?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 257,750 $ (NYSE)

Die McDonald’s - Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte am 01. Mai 2023 auf ein Hoch bei 298,80 USD. Mehrere kleine Ausbruchsversuche über dieses Hoch scheiterten anschließend. In der Spitze zog der Wert auf 299,35 USD an. Dieses Hoch stellt das aktuelle Allzeithoch dar.

Seitdem gibt der Aktienkurs deutlich nach. Von 21. August bis 15. September pendelte der Wert um die wichtige Unterstützung bei 280,00 USD. Am 15. September gab die Aktie diese Marke endgültig auf. Seitdem fällt der Aktienkurs wie ein Stein. Gestern kam es zum Bruch der Unterstützungszone zwischen 260,37 USD und 259,51 USD und damit zu einer Annäherung an den Aufwärtstrend seit 10. März 2022. Dieser Aufwärtstrend verläuft heute bei 255,58 USD.

Die Aktie ist mit einem RSI (14) bei 22,18 Punkten fast so stark überverkauft wie an den Tiefpunkten im März und Oktober 2022.

Kaufsignal, wenn …

Die McDonald's-Aktie hat die Chance auf eine Rally in Richtung 280,00 USD und evtl. sogar knapp 300 USD. Dafür muss sie aber zunächst stabil über 260,37 USD zurückkehren. Erst mit dieser Rückkehr käme es zu einem Kaufsignal.

Sollte der Aufwärtstrend seit März 2022 hingegen signifikant gebrochen werden, dann würde ein weiterer Absturz drohen, Abgaben gen 217,68 USD und damit auf das Tief aus dem März 2022 wäre möglich.

Fazit: Der Absturz in den letzten Wochen hat die McDonald’s-Aktie schwer getroffen. Aber noch ist im mittelfristigen Bild nur geringer Schaden entstanden. Aber jetzt müssen sich die Bullen beweisen.

McDonald's-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)