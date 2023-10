META PLATFORMS - Aktie mit Chancen auf Ausbruch

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 306,820 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Meta Platforms startete am 04. November 2022 nach einem Tief bei 88,09 USD zu einer rasanten Rally. Diese führte die Aktie am 28. Juli 2023 auf ein Hoch bei 326,20 USD.

Nach diesem Hoch folgte ein Rücksetzer auf die kleine Unterstützung bei 276,57 USD. Diese gab im August zweimal Halt. Seitdem zeigt sich der Wert in einer sehr stabilen Verfassung. Am 14. September kam es zu einem Hoch bei 312,87 USD. Diesem Hoch näherte sich der Wert zuletzt wieder an. Am Freitag scheiterte er am Abwärtstrend seit 28. Juli. Dieser Rücksetzer wurde aber gestern leicht gekauft.

Kaufsignal bei Ausbruch über …

Ein Ausbruch über das Hoch vom Freitag bei 310,64 USD, könnte bereits als Kaufsignal angesehen werden. Nach einem solchen Ausbruch könnte die Aktie in Richtung 326,20 USD und 347,70 USD ansteigen. Sogar ein Anstieg an das Allzeithoch bei 384,33 USD wäre dann nicht völlig abwegig.

Sollte der Wert aber unter 293,43 USD abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung bis 276,57 USD und sogar 258,45 USD drohen.

Fazit: Die Aktie von Meta Platforms steht kurz vor einem Rallysignal. Aber noch ist dieses Signal nicht da.

Meta Platforms-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)