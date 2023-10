MONGODB - Aktie vor neuem Höhenflug?

MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 349,075 $ (Nasdaq)

Nach dem Allzeithoch bei 590,00 USD aus dem November 2021 geriet die MongoDB-Aktie massiv unter Druck und fiel am 09. November 2023 auf ein Tief bei 135,15 USD. Diesem Tief näherte sich die Aktie zwar wenige Wochen später noch einmal an, drehte aber dann nach oben und setzte zu einer starken Rally an.

Am 02. Juni übersprang der Wert mit einem großen Aufwärtsgap den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und kletterte bis 19. Juli auf ein Hoch bei 439,00 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei setzte sie in der letzten Woche auf dem gebrochenen Abwärtstrend und dem Aufwärtstrend seit 30. November 2022 auf. Zudem lag dort auch noch eine potenzielle untere Begrenzung der Konsolidierungsbewegung. Diese Bewegung kann als potenzielle bullische Flagge angesehen werden.

Dieses Aufsetzen nutzten wir im Active Trading, das Bestandteil von stock3 Trademate ist, zum Aufbau einer Longposition mittels des Hebelzertifikats mit der ISIN: DE000ME0PUN8 von Morgan Stanley. Aus diesem Trade konnte das Kapital bereits wieder abgezogen werden. Die Restposition liegt aktuell mit rund 106% im Plus. Wie ich die Position weiter manage, könnt Ihr in stock3 Trademate erfahren. Dieses Abo könnt Ihr 14 Tage kostenlos testen.

Die Aktie drehte am Donnerstag deutlich nach oben, scheiterte aber am Freitag am EMA50.

Rally schon gestartet

Das Chartbild der MongoDB-Aktie ist klar bullisch. Das Scheitern am EMA50 ist vermutlich nur temporär. In den nächsten Tagen könnte der Wert in Richtung der Oberkante der potenziellen Flagge ansteigen. Diese verläuft heute bei 399,10 USD. Ein Ausbruch aus dieser Flagge würde den Weg in Richtung der Widerstandszone zwischen 464,73 USD und 471,96 USD, zum Abwärtsgap vom 03. Januar 2022 zwischen 519,54 und 527,04 USD und möglicherweise sogar zum Allzeithoch ebnen.

Ein Rückfall unter den EMA 200 bei 318,12 USD wäre aber ein klares Verkaufssignal und würde auf eine größere Korrekturbewegung in Richtung des Aufwärtsgaps vom 10. Mai 2023 zwischen 251,87 USD und 255,06 USD hindeuten.

Fazit: Die Rally in der MongDB-Aktie ist angelaufen. Wenn es in einigen Tagen zu einem Folgekaufsignal kommt, dann wäre viel Aufwärtspotenzial vorhanden.

MongoDB Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)