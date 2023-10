S&P 500 - Boden gefunden?

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.288,39 Pkt (Cboe)

Der S&P 500 konsolidiert seit dem Jahreshoch bei 4.607 Punkte in einer bullischen Flagge. Am Mittwoch fiel der Index aus dieser Flagge kurzzeitig nach unten heraus, erholte sich danach aber an den Widerstand bei 4.325 Punkten. Diese Hürde war am Freitag zu hoch. Der Index fiel gestern noch einmal auf den EMA200 und damit auf die Unterkante der Flagge zurück.

Im S&P 500 habe ich gestern im Rahmen meines Musterdepots „Active Trading“ einen Kauf vorgenommen. Damit bin ich mit einem ersten Basisinvestment engagiert. Das Depot "Active Trading" ist Teil von stock3 Trademate. Zwei meiner Kollegen, die ebenfalls Depots führen, sind mit Hebelzertifikaten im S&P 500 engagiert. Wer diese Kollegen sind und wie wir unsere Positionen managen, könnt ihr in einem kostenlosen 14-tägigen Test erfahren.

Am charttechnischen Bild hat sich aber nichts verändert. Die Vorbereitungen für eine größere Rally sind abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Startschuss. Dieser käme wohl mit einem Ausbruch über 4.325 Punkte. Dann könnte der Index in Richtung der oberen Flaggenbegrenzung bei heute 4.488 Punkte, später an das Jahreshoch und noch später sogar an das Allzeithoch ansteigen. Ein kurzer Rückfall unter 4.195 Punkte in Richtung 4.144 Punkte wäre wohl auch noch im Rahmen. Sollte sich der Index aber unter 4.195 Punkte etablieren, dann wären die Chancen auf eine Rally so gut wie dahin. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 3.881 Punkte gerechnet werden.

S&P 500-Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)