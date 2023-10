Alamo Group kündigt Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern Alamo Group Inc. (ISIN: US0113111076, NYSE: ALG) wird den Aktionären am 31. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 16. Oktober 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 174,27 US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,50 Prozent. Anfang Januar 2023 wurde die Dividende um 22 Prozent angehoben.

Die Alamo Gruppe, mit Firmensitz in Seguin, im amerikanischen Bundesstaat Texas, ist 1969 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Maschinen und Traktoren, insbesondere für den landwirtschaftlichen Sektor, und beschäftigt weltweit rund 4.250 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte Alamo einen Umsatz von 440,69 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 396,21 Mio. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 36,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 28,47 Mio. US-Dollar), wie am 2. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 23,07 Prozent im Plus (Stand: 3. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,1 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de