COMMERZBANK - Wann kommt es zu einem großen Kaufsignal?

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,235 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie befindet sich seit Mai 2020 in einer längerfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung startete bei 2,80 EUR und führte die Aktie am 07. März 2023 auf ein Hoch bei 11,99 EUR.

Seit diesem Hoch läuft die Aktie in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am Freitag riss sie ein Aufwärtsgap zwischen 9,75 EUR und 10,13 EUR. Anschließend bildete der Wert eine lange weiße Tageskerze aus, scheiterte aber an der oberen Begrenzung des Dreiecks. In den letzten beiden Tagen gab der Wert wieder ab und näherte sich dem Aufwärtsgap an.

Größere Rally, wenn …

Gelingt der Commerzbank-Aktie ein Ausbruch über das Hoch vom Freitag bei 10,97 EUR, dann würde die Aktie auch aus dem Dreieck nach oben ausbrechen. Dieser Ausbruch könnte eine Rally in Richtung des wichtigen Widerstandsbereichs um 13,39-14,49 EUR einleiten. Aufgrund der Position des Dreiecks im Chart hat ein Ausbruch nach oben eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit als einer nach unten.

Sollte die Aktie dennoch aus dem Dreieck nach unten rausfallen, wofür heute ein Tagesschlusskurs unter 9,26 EUR notwendig wäre, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 6,89 EUR und damit an das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Mai 2020 einleiten.

Fazit: Noch pendelt die Commerzbank-Aktie in einem Dreieck seitwärts. Aber das könnte sich bald ändern. Danach wäre eine dynamische Bewegung, tendenziell eher eine Aufwärtsbewegung, möglich.

Commerzbank-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)