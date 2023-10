EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Vectron hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 an

EQS-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Vectron Systems AG: Vectron hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 an



04.10.2023 / 14:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Münster, 04. Oktober 2023. Die Vectron Systems AG hebt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung die Planung für Geschäftsjahr 2023 an. Die Gesellschaft ging bisher von einem EBITDA in der Spanne von EUR 1,3 bis EUR 2,2 Mio. aus. Nunmehr wird die Schätzung auf ein EBITDA von EUR 2,2 Mio. bis EUR 3,2 Mio. erhöht.



Dieses positive Ergebnis ist sowohl der neuen Tochter acardo als auch der Vectron zuzurechnen. Obwohl acardo voraussichtlich die ursprünglich angepeilten EBITDA-Ziele (EUR 2,8 Mio.) für das Jahr 2023 nicht voll erreichen wird, liefen die Geschäfte im Bereich Vectron wegen der deutlichen Steigerungen bei den wiederkehrenden Einnahmen besser als erwartet. Zur Prognose für die Folgejahre wird sich das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt äußern.





IR-Kontakt:



Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 (0) 2983 908121

Mob.: +49 (0) 170 2939080

E-Mail: meister@meisterconsult.com



Ende der Insiderinformation

04.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com