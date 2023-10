Gold: Verkaufssignal aktiviert

Lange Zeit taten sich Investoren mit einem Ausbruch über den diesjährigen Abwärtstrend verlaufend um 1.935 US-Dollar schwer, ein missglückter Ausbruchsversuch endete in der abgelaufenen Handelswoche in einem Disarstar und führte geradewegs auf 1.850 US-Dollar talwärts. Das damit etablierte Verkaufssignal wird in dieser Woche weiter umgesetzt, bis zu den nächstgrößeren Unterstützungsmarken ist noch etwas Luft vorhanden und würde sich daher für ein Short-Investment anbieten.

Hohe Zinsen attraktiver…

Das hohe Zinsniveau, ein starker US-Arbeitsmarkt und damit kein baldiges Ende der restriktiven Zinspolitik der US-Notenbank FED haben dem Gold-Future zuletzt merklich zugesetzt, weitere Abschläge auf 1.804 und darunter auf 1.792 US-Dollar sind nun stark anzunehmen und würden sich für ein kurzzeitiges Short-Investment qualifizieren. Eine überschießende Welle könnte sogar an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 1.772 US-Dollar heranreichen, ehe wieder eine technische Gegenreaktion zur Oberseite erfolgt. Diese könnte aus dem Stand heraus an 1.850 und darüber 1.879 US-Dollar aufwärts führen. Höhere Notierungen sind aufgrund der zahlreichen Widerstände in diesem Bereich dagegen nicht zu favorisieren.