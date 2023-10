Trading-Chance McDonald’s: Überverkauft an einem massiven Support

Werbung

Ende April hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf McDonald’s vorgestellt. Die Erwartung ging auf: Die bereits zu teuer bewertete und überkaufte Aktie bildete ein Topp aus und fiel. Jetzt jedoch wäre womöglich ein guter Zeitpunkt, um die Ernte auf der Short-Seite einzufahren und die Seiten zu wechseln, denn aktuell ist die Aktie nicht mehr überteuert und zugleich überverkauft: Eine Trading-Chance Long.

Unser am 26.4. vorgestelltes Short-Zertifikat auf McDonald’s (diese "alte" Position hatte die WKN HC65EN) liegt momentan um die 55 Prozent in der Gewinnzone. Das alleine reizt, diesen Gewinn zu kassieren, aber das tut es umso mehr, wenn man sich das Chartbild ansieht, denn jetzt ist eine Unterstützungszone erreicht, die allemal halten könnte. Und die im Frühjahr noch hohe bis zu hohe Bewertung hat sich durch die Korrektur der Aktie - in der Spitze gut 18 Prozent seit den Sommer-Hochs - deutlich moderiert:

Jetzt ist die Bewertung wieder normal … und die Analysten sind noch bullischer

Seit Ende April hat McDonald’s überzeugende, deutlich über der Prognose liegende Ergebnisse zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Gewinn wird 2023 wohl einen neuen Rekord erreichen … und das Kurs/Gewinn-Verhältnis hat sich jetzt … durch die steigende Gewinnerwartung auf der einen und den Abstieg des Aktienkurses auf der anderen Seite … auf normale bis sogar moderate 22 verringert.

Zugleich wurden auch die Analysten optimistischer. Das Kursziel liegt mittlerweile im Durchschnitt bei 328 US-Dollar – deutlich über dem bisherigen Rekordhoch der Aktie und noch weitaus deutlicher über dem derzeitigen Kurslevel. Solange die Aktie in einem dynamischen Abwärtstrend läuft, ist auch das für viele Trader kein Grund, von ihrer momentanen, pessimistischen Erwartung in Sachen McDonald’s-Unternehmensgewinn, basierend auf einem nachgebenden Konsum, abzurücken ... es sei denn, das Chartbild gäbe das her.

Überverkauft auf wichtiger Trendlinie aufgesetzt

Und das würde es momentan. Denn wir sehen, dass die Aktie zuletzt mit hohem Momentum fiel und dadurch in Bezug auf die schneller reagierenden markttechnischen Indikatoren wie z.B. den hier im Chart unten mit eingeblendeten RSI überverkauft ist. Und nicht nur das:

Die McDonald’s-Aktie hat gestern Abend genau auf der bereits im Frühjahr 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie aufgesetzt. Und sollte diese fallen, gäbe es bei 248,24 US-Dollar noch eine Art „Fallschirm-Support“. Dort hatte die Aktie am 24.1., als es an der Wall Street bei einigen Aktien zu Störungen im Handel kam, ein Tief markiert. Das war zwar ein Tief, das durch eine Handelspanne entstanden ist. Aber es ist eine markante Marke im Chartbild, die die Akteure im Blick behalten und ggf. auch als potenzielle Unterstützung sehen würden, sollte die jetzt getestete Aufwärtstrendlinie brechen. Hier ließe sich also auf der einen Seite ein Short-Gewinn einstreichen und zugleich ein Long-Trade etablieren, den man mit einem Stop Loss knapp unter diesem Januar-Tief angenehm eng absichern kann.

Mit engem Stop Loss einen Long-Trade an der Trendlinie wagen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 200,102 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,57. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 244 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,0520 einem Kurs von ca. 4,10 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf McDonald‘s lautet HC9LJB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 259,51 US-Dollar, 280,18 US-Dollar, 285,60 US-Dollar, 299,35 US-Dollar

Unterstützungen: 253,50 US-Dollar, 248,24 US-Dollar, 232,17 US-Dollar, 230,58 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf McDonald‘s

Basiswert McDonald's WKN HC9LJB ISIN DE000HC9LJB5 Basispreis 200,102 US-Dollar K.O.-Schwelle 200,102 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,57 Stop Loss Zertifikat 4,10 Euro

