EQS-News: Indigo Exploration gibt hochgradige Lithium-Sole-Ressource mit Gehalten von 93 mg/L bekannt

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 5. Oktober 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich, eine die Ergebnisse der ersten Auswertung seiner Lithium-Sole-Ressourcen auf der zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Fox Creek West in Alberta bekannt zu geben. Im Zuge der gemäß dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellten Mineralressourcenschätzung ("MRE") ergab die abgeleitete Ressourcenberechnung 231.100 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent ("LCE") mit einem Durchschnittsgehalt von 72 mg/L. Die wichtigsten Highlights: 231.100 Tonnen LCE in der Kategorie "abgeleitete Mineralressourcenberechnung" von zwei Grundwasserleitern aus dem devonischen Zeitalter; Formationen Wabamun und Beaverhill Lake Group.

Die Liegenschaft Fox Creek West verfügt über geschätzte 3,8 Milliarden Barrel Sole mit Lithiumkonzentrationen zwischen 31mg/L und 93 mg/L und einer geschätzten durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 72 mg/L.

Im Vergleich dazu weist das 30 km entfernte Broadwalk-Projekt von Lithiumbank einen Durchschnittsgehalt von 68 gm/L auf.

Indigo verfügt in Fox Creek West über insgesamt 55.103 Hektar Land, das an die Liegenschaften von Lithiumbank angrenzt.

Indigo wird sich bei der Erschließung auf seine Gebiete in der Beaverhill Lake Group mit den höchsten Lithiumkonzentrationen konzentrieren, von denen starke Renditen und ein zuverlässiger Cashflow zu erwarten sind. "Diese erste Ressourcenberechnung ist für Indigo der Ausgangspunkt für die Produktion von hochwertigem Lithiumkarbonat, das die wachsende Nachfrage seitens der Elektrofahrzeugbranche decken soll", kommentierte Paul Cowley, President & CEO von Indigo Exploration. "Wir haben jetzt den ersten bedeutenden Meilenstein erreicht und größere Sicherheit erzielt. Nun konzentrieren wir uns darauf, unsere Ressourcenbasis durch Abgrenzung von Ressourcen in unserem bestehenden Portfolio zu vergrößern, und durch weitere Explorationen und wertsteigernde Akquisitionen zu erweitern." Tabelle 1 Abgeleitete Ressourcenschätzung von Li-Sole nach NI 43-101in den Formationen der Wabamum- und Beaverhill Lake Group Formation Vorhandenes Wasser

(MMbbl) Lithiumkonzentration

(mg/L) Abgeleitete Ressourcenschätzung Li (Tonnen) Abgeleitete Ressourcenschätzung

LCE4 (Tonnen) Wabamun 2.648 78 32.833 174.773 Beaverhill Lake Group - Ost1 513 93 7.585 40.373 Beaverhill Lake Group - West2 608 31 2.997 15.952 Gesamt 3.769 723 43.415 231.097 Der östliche Teil von Fox Creek West, bestehend aus T63 R23W5 und der östlichen Hälfte von T64 R22W5. Der westliche Teil von Fox Creek West (ohne T63 R23W5 und der östlichen Hälfte von T64 R22W5). Gewichtete durchschnittliche Lithiumkonzentration auf Grundlage des gesamten vorhandenen Wassers und des vorhandenen Lithiums. Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE), berechnet als elementares Lithium (Li) mal 5,323. Mineralressourcen sind keine abbaubaren Mineralvorkommen und haben keinen nachweislichen wirtschaftlichen Wert. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Mineralressource ganz oder teilweise in ein abbaubares Mineralvorkommen umgewandelt werden wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch die Geologie, die Zusammensetzung der Flüssigkeiten sowie durch Umwelt-, Genehmigungs-, rechtliche, Eigentums-, steuerliche, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Aspekte erheblich beeinflusst werden. Methodik der Schätzung Die Schätzung erfolgte mittels volumetrischer Analysen basierend auf geologischen Parametern wie der Geometrie, Porosität, Durchlässigkeit, Druck und Lithiumkonzentration des Grundwasserleiters. Zur Schätzung der Mineralressourcen wurde ein umfangreicher, von der Öl- und Gasindustrie zusammengestellter und von der Regierung von Alberta veröffentlichter Datensatz herangezogen. Die wichtigsten zur Bestimmung der Grundwasserleiterparameter im Ressourcengebiet herangezogenen Datensätze sind unter anderem: Gestängetests (Druck, Wasserqualität und Durchlässigkeit),

Bohrkernanalysen (Porosität und Permeabilität),

Bohrlochmessungen und Beschreibung der Fazies (Geometrie des Grundwasserleiters),

Bohrlochmessungen mit Kabel (Wireline) (Lithologie, Gesamtporosität, effektive Porosität und Durchlässigkeit),

Analyse der Zusammensetzung der Proben (Lithiumkonzentration) und

historische Fördermengen von Kohlenwasserstoffen und Wasser (Kontext für Druck und Kontinuität des Grundwasserleiters). Die Lithiumkonzentration der Liegenschaft Fox Creek West wurde anhand von insgesamt 10 Proben von Lithiummessungen geschätzt, wobei öffentliche und private Daten herangezogen wurden. Für die Formationen in dem betreffenden Gebiet standen zahlreiche Lithium-Sole-Proben zur Verfügung, darunter sowohl historische, öffentlich zugängliche Proben, als auch für einen Open-File-Bericht zusammengestellte Proben. Dieser Bericht wurde von Alberta Energy Regulator und Alberta Geological Survey unter der Leitung von Lyster et al. erstellt. Zur Schätzung einer abgeleiteten Lithium-Mineralressource im gesamten Gebiet der Liegenschaft Fox Creek West wurde eine volumetrische Analyse auf Grundlage des massiven Gesteinsvolumens, der petrophysikalischen Eigenschaften und der Lithiumkonzentrationsdaten durchgeführt, um erste Schätzungen der vorhandenen Lagerstättenvolumina zu vorzunehmen. Basierend auf Sensitivitätsanalysen ist davon auszugehen, dass der größte Teil des geschätzten Volumens der abgeleiteten Mineralressourcen zu angezeigten und gemessenen Ressourcen werden kann, wenn sich Unsicherheiten bezüglich der geologischen und Lithiummessparameter des Projekts durch Explorationsaktivitäten, Flüssigkeitstests, Geomodellverbesserungen und zusätzliche statistische Modellierung ausräumen und managen lassen. Die Ressourcenschätzung sowie verschiedene wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Indigos multidisziplinärem Team, bestehend aus Meghan Klein, P.Eng. und Doug Ashton, P.Eng. sowie von Alexey Romanov von Sproule Associates Limited ("Sproule"), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Evaluierung von unterirdischen Flüssigkeitsressourcen mit über siebzig Jahren Erfahrung, erstellt und genehmigt. Alle oben genannten Personen erfüllen die Anforderungen an eine Qualifizierte Person (QP) im Sinne von NI 43-101. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für die Liegenschaft Fox Creek West wird derzeit erstellt und innerhalb der nächsten Woche, spätestens jedoch innerhalb von 45 Tagen, auf SEDAR und der Website des Unternehmens veröffentlicht. Über Indigo Exploration Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist im Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc-Legal (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Im Namen des Vorstandes "Paul Cowley",

Präsident und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711 Website: www.indigoexploration.com. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/183094 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/183094

