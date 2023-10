Hat die FED die Kontrolle verloren? Disney, Clorox, Rivian im Fokus

Die gestrige Rallye war zögerlich und erneut reduziert vor allem auf nur wenige Mega-Tech-Aktien. Wie dem auch sei, resultierten einige Schwächephasen im Tagesverlauf in keinen zunehmenden Verkäufen. Dass die Futures vorbörslich Sand im Getriebe haben, ist psychologisch besser als eine deutlich freundliche Tendenz. Im Vorfeld der morgigen Arbeitsmarktdaten, und des Feiertags am Montag, dürften wir Zurückhaltung sehen. Gleiches sehen wir auch bei den Renditen der Staatsanleihen. Die Tatsache, dass der Ölpreis binnen nur sechs Handelstagen über 10% verloren hat, reflektiert die wachsende Sorge vor einer härteren Wirtschaftslandung. In dem Zusammenhang beobachten Marktteilnehmer die Zinskurve der 2- und 10-jährigen Staatsanleihen, die deutlich weniger invers wird. Eine rasant steiler werdende Zinskurve ist oft der Vorbote einer Rezession. Im Tagesverlauf werden sich zwei Mitglieder der FED zu Wort melden. Außerdem stehen heute einige Auktionen von US-Staatsanleihen an.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:15 - Überblick

01:34 - FED die Kontrolle verloren?

02:30 - Rentenmarkt | ISM Dienstleister | Benzinpreise

04:00 - Ausblick | US Arbeitsmarktdaten | Zinskurve

06:18 - Wohin geht der Fokus? | Ölpreis

08:05 - Dell | Manheim Used Vehicle Index | Rivian

09:40 - Nachlassender Konsum: Disney, Conagra, Constellation Brands

11:42 - Letzte Berichtssaison | Zinskosten sinken z. T.

13:32 - Walmart | Nachfrage kalorienhaltiger Produkte lässt nach

14:57 - Hackerangriff bei Clorox

18:40 - Analysten zu Airlines, Philip Morris, Starbucks, Walgreens

20:50 - Zusammenfassung

21:30 - In eigener Sache



