Murphy Oil zahlt Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern Murphy Oil Corp. (ISIN: US6267171022, NYSE: MUR) wird den Aktionären am 1. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 13. November 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilseigner damit insgesamt 1,10 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 42,53 US-Dollar (Stand: 4. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,59 Prozent. Im Mai 2020 hatte Murphy Oil die Dividende um 50 Prozent von 1,00 US-Dollar auf 0,50 US-Dollar jährlich gekürzt. Danach kam es zu vier Anhebungen. Ende Januar 2023 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende gegenüber dem Vorquartal (0,25 US-Dollar) um 10 Prozent bekannt.

Murphy Oil ist 1950 in Louisiana gegründet worden. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Houston, Texas, und ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 814,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,10 Mrd. US-Dollar), wie am 3. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 98,29 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 350,56 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,12 Prozent im Minus (Stand: 4. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de