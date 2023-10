ROUNDUP/Aktien New York: Kurserholung verpufft - Arbeitsmarkt weiter im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist die jüngste Erholung am Donnerstag schon wieder vorbei. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 33 086,79 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,45 Prozent auf 4244,41 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent auf 14 639,18 Zähler abwärts.

Im Blick bleibt der US-Arbeitsmarkt. Nachdem zur Wochenmitte noch unerwartet schwache Daten des privaten Dienstleisters ADP für Auftrieb gesorgt hatten, stiegen nun die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet. Am meisten Beachtung findet der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag für den Monat September veröffentlicht wird und für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed besondere Bedeutung hat.

Bleibt der Jobmarkt robust und steigen die Löhne, kann dies die Inflation anheizen, sodass die Fed weitere Zinsanhebungen ins Auge fassen könnte. Zeigt der Arbeitsmarkt hingegen wie von vielen Marktteilnehmern erhofft Risse, könnte die Zinspause verlängert werden. Dadurch würde Druck von den Renditen am Anleihemarkt genommen, wodurch Aktien-Anlagen wieder etwas attraktiver erscheinen könnten. Laut einem Händler dürften die Jobdaten zusammen mit den Zahlen zur Inflation in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere in Richtung fünf Prozent steigen oder in Richtung 4,5 Prozent sinken wird.

An der Börse waren am Donnerstag die Aktien des E-Autobauers Rivian mit Kursverlusten von gut 17 Prozent besonders auffällig. Der Tesla -Konkurrent hatte vorläufige Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt und außerdem eine Wandelanleihe im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt. Ein solcher Schritt kommt bei Börsianern generell negativ an, da bei einer Wandlung in Aktien der Anteil der Altaktionäre tendenziell verwässert wird.

Nach unten mit 8,4 Prozent ging es auch für die Titel von Clorox , nachdem der Hersteller von Haushaltsreinigern vorläufige Zahlen für das erste Geschäftsquartal veröffentlicht und einen Zwischenstand zum gegenwärtigen Geschäftsverlauf nach der Cyber-Attacke gegeben hatte.

Im Sog der weiter nachgebenden Ölpreise standen im Ölsektor vor allem Exxonmobil weiter unter Druck mit minus 1,5 Prozent. Der Konzern hatte zudem einen ersten Hinweis auf das dritte Quartal gegeben, laut JPMorgan-Analyst John Royall dürfte es damit im Rahmen der Erwartungen ausfallen./ajx/he