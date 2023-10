Trading-Chance SMA Solar: Short-Squeeze jederzeit möglich

Werbung

Als SMA Solar Ende Juni seine Gesamtjahresprognose deutlich anhob, machte die Aktie einen Riesensatz und erreichte wenige Tage später ein neues Rekordhoch. Obwohl sich die Lage nicht nennenswert veränderte, halbierte sich der Aktienkurs danach jedoch. Aber gestern Abend hob das Unternehmen seine 2023er-Ausblick erneut an: Die Bären dürften langsam nervös werden. Eine spekulative Trading-Chance Long.

Gestern Abend nach Handelsende hob der Hersteller von Solar-Wechselrichtern SMA Solar zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen Ausblick an. Das Umsatzziel wurde zwar nur leicht nach oben korrigiert, das Gewinnziel aber erheblich. Auf EBITDA-Basis sieht das für die Photovoltaikindustrie fertigende Unternehmen jetzt einen Gewinn zwischen 285 und 325 Millionen Euro. Die bisherige Prognose lag bei 230 bis 270 Millionen, im Jahr 2022 hatte man beim EBITDA gerade einmal 70 Millionen erreicht.

Bewertung niedrig, Analysten bullisch, Perspektive gut

Eine Vervierfachung des operativen Gewinns ist also zu erwarten, eventuell sogar mehr. Und trotzdem notiert die Aktie niedriger als zu Jahresbeginn. An den Analysten kann es nicht liegen, denn deren durchschnittliches Kursziel liegt bei über 95 Euro. Und alle Kursziele sind aktuell, wurden nach der Vorlage der Halbjahresbilanz Anfang August aktualisiert … aber noch vor dieser erneuten Prognose-Anhebung. Als erste Reaktion auf diese gestrige Meldung stufte der zuständige Analyst bei ODDO BHF die Aktie jetzt von „Halten“ auf „Outperform“ nach oben.

Mit diesem neuen Gewinnziel ist auch die Bewertung über das KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis) günstig, mit Blick auf diesen Wachstumsmarkt Photovoltaik sogar nahezu „billig“. Und doch fiel die Aktie über das gesamte dritte Quartal weg wie auf Schienen. Was geht da vor?

Die Short-Seller dominieren die Aktie. Noch.

Gerade bei spannenden Aktien in ebenso spannenden Branchen erlebt man oft, dass kurzfristige Trader den Trend mit hohen Umsätzen dominieren, nicht selten agieren die auch entgegen der Logik der Fundamentaldaten auf der Short-Seite. Zumindest solange das eben gutgeht. Das erleben wir auch bei Aktien wie Nordex oder Evotec … und hier, bei SMA Solar. Dass die 20-Tage-Linie den Kurs wie eine Leitschnur nach unten führt, ist für eine solche Gemengelage bezeichnend. Dass diese Leerverkäufer sogar nach Nachrichten wie diesen versuchen, ihre Stellung zu halten und die Aktie zur Mittagszeit nach höherer Eröffnung dennoch auf diese 20-Tage-Linie gedrückt wurde, auch. Aber:

Wenn Trader eine Aktie „leer verkaufen“ und dadurch aktiv drücken, verkaufen sie Aktien, die sie nur geliehen haben (daher der Begriff „leer“ verkaufen). Um eine solche Position zu schließen und so den Gewinn mitzunehmen, müssen sie die Sache ausgleichen, sprich Aktien in der Menge kaufen, in welcher sie diese vorher geliehen und dann am Markt verkauft hatten. Wenn Short-Seller (Bären) Gewinne mitnehmen und aussteigen wollen, müssen sie also kaufen … und das zieht die Aktie nach oben. Angesichts dieser extremen Diskrepanz zwischen Gewinnausblick, Analystenkurszielen, Bewertung und diesem seit Anfang Juli in der Spitze mehr als halbiertem Kurs besteht hier eine gute Chance, dass das Spiel der Bären nicht mehr lange gutgeht.

Und wenn dann alle auf einmal aus ihren Short-Positionen herauswollen, kann es zu einer sogenannten „Short Squeeze“ kommen, d.h. die Aktie läuft durch den Kaufdruck der ausstiegswilligen Bären rasant höher. Man sollte zwar sicherheitshalber mit einem noch weit angesiedelten Stop Loss agieren … aber wer das tut und einen moderaten Hebel wählt, findet hier eine hoch spannende, antizyklische Long-Chance vor.

Ein (noch?) antizyklischer Long-Trade für Risikofreudige

Wir würden für einen solchen Trade auf SMA Solar ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 36,937 Euro, woraus sich aktuell ein Hebel von 2,37 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 49 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,20 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SMA Solar lautet UK8CPX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 68,25 Euro, 70,20 Euro, 83,40 Euro, 84,70 Euro

Unterstützungen: 53,60 Euro, 38,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN UK8CPX ISIN DE000UK8CPX0 Basispreis 36,937 Euro K.O.-Schwelle 36,937 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,37 Stop Loss Zertifikat 1,20 Euro

