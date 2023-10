Belgischer Staatsschutz ermittelt gegen Alibaba

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wegen Spionageverdachts hat der belgische Staatsschutz Ermittlungen gegen Alibaba eingeleitet.

Er untersuche und bekämpfe mögliche Agententätigkeiten oder Manipulationsversuche durch chinesische Organisationen am europäischen Logistik-Drehkreuz des Online-Händlers, dem Flughafen Lüttich, teilte der VSSE am Donnerstag mit. Auslöser der Ermittlungen seien chinesische Gesetze, die Unternehmen dazu verpflichten, Daten mit den Behörden und Sicherheitsdiensten der Volksrepublik zu teilen. Alibabas Logistik-Sparte Cainiao wies die Spionagevorwürfe zurück. "Cainiao hält sich an alle Gesetze und Vorschriften derjenigen Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist."

