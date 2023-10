Brent Crude Öl mit massiven Verlusten

Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent Crude am Donnerstag zeitweise 83,88 US-Dollar. Als Auslöser wird weiterhin die schwächelnde Weltwirtschaft und die damit verbundene Skepsis der Investoren gewertet. Trotz der deutlichen Produktionskürzungen in den letzten Monaten kam es zu Beginn dieser Handelswoche zu einem Aufwärtstrendbruch und damit verbundenen Verkaufssignal. Dieses fiel mit einem Rücksetzer exakt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitt bei 84,61 US-Dollar heftiger aus, weitere Verluste sind wegen einer fehlenden Unterstützung in diesem Bereich allerdings sehr stark anzunehmen, was sich auch sehr gut mit der Kurszielprojektion gemessen am Fibonacci-Retracement decken würde.

Technische Gegenreaktion einplanen

Traditionell kommt es an markanten Supports sowie dem EMA 200 häufig zu einer technischen Gegenbewegung, diese könnte auch bei Brent nun anstehen und temporäre Gewinne an 88,00 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Von da an dürften sich Käufer allerdings mit einem Folgeanstieg wieder schwertun. Favorisiert wird nach Abschluss der Konsolidierung ein anschließender Rückfall in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtsbewegung bei 80,76 US-Dollar. Übergeordnet dürften daher erst die Verlaufstiefs aus Ende August eine vielversprechende Auffangzone für die kürzlich gestartete Konsolidierung bieten.