EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc: Ausgabe von Aktien

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation Plc: Ausgabe von Aktien



06.10.2023 / 13:51 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



6.Oktober 2023 MBH Corporation Plc („MBH“ oder die „Gesellschaft“) Ausgabe von Aktien

MBH Corporation Plc (M8H0) (AQSE:M8H), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass sie 1.823.302 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,30 € pro Aktie („Neue Aktien“) zu folgenden Konditionen ausgeben wird:

Ausgabe Anzahl der Aktien Ausgabekurs GJ 2021 Earn-Out-Verpflichtungen 2.043 5,982 Euro GJ 2022 Earn-Out-Verpflichtungen 890.095 1,722 Euro Abgegrenzte Gegenleistungen 28.209 8,91 Euro 4Q 2022 Vergütung von Direktoren & SMP 23.858 2,592 Euro 1Q 2023 Vergütung von Direktoren & SMP 36.099 1,941 Euro 2Q 2023 Vergütung von Direktoren & SMP 56.179 1,449 Euro Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen 786.819 1,10 Euro Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Aktien. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel wird beantragt. Die Zulassung wird voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2023 erfolgen und der Handel mit den Neuen Aktien beginnen. Nach dieser Kapitalerhöhung besteht das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft aus 5.980.739 Stammaktien mit jeweils einem Stimmrecht. Die Aktionäre der Gesellschaft sollten diese Zahl als Nenner für die Berechnungen verwenden, mit denen sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsvorschriften der Financial Conduct Authority mitteilen müssen. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Direktoren der Gesellschaft zeichnen für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Victoria Sylvester, Vorstandsvorsitzende der MBH Corporation: victoria.sylvester@mbhcorporation.com IR- und Presseanfragen: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7858 888 007



Ende der Insiderinformation

06.10.2023 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com