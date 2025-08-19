EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
19.08.2025 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|18.08.2025
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|3,0040 %
|188300000
|Letzte Veröffentlichung
|2,4035 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|5656473
|3,0040 %
|%
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2185520 19.08.2025 CET/CEST
