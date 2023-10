ExxonMobil: Jahreshochs zu hohe Hürde

Der größte US-Ölproduzent rechnet für die drei Monate bis zum 30. September mit einem operativen Gewinn zwischen 8,3 und 11,4 Mrd. US-Dollar, was durch den Anstieg der Ölpreise in diesem Zeitraum von durchschnittlich rund 30 Prozent zuzurechnen ist. Zwar liegt die aktuelle Prognose noch unter dem Rekordwert des Vorjahres, aber deutlich über dem des zweiten Quartals. Analysten gehen für das dritte Quartal im Durchschnitt von einem Gewinn von 9,22 Mrd. oder 2,37 US-Dollar pro Aktie aus. Im Vorjahresquartal hatte Exxon einen Gesamtgewinn von 19,7 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Die vollständigen Ergebnisse werden am 27. Oktober veröffentlicht.

Knapper Rekordgewinn

Aufgrund der aktuellen Kursentwicklung in der Aktien von ExxonMobil sollten sich Anleger vorläufig auf weitere Abschläge einstellen, diese dürften sich in einem weiteren Schritt zunächst auf 104,84 und darunter glatt 100,00 US-Dollar erstrecken. Erst eine Entscheidung an dieser Kursmarke dürfte den Weg für das Wertpapier auf Sicht der nächsten Wochen vorgeben. Für den Fall eines Bruchs dürften bei ExxonMobil Verluste auf 86,33 US-Dollar zukommen. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 120,00 US-Dollar könnte dagegen Aufwärtspotenzial an 136,86 US-Dollar entfalten. Genaueres wird man allerdings erst in den nächsten Tagen und Wochen in Erfahrung bringen.