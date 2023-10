Trading-Chance Target: Langsam dürfte die Baisse ein Ende finden – spekulativ Long?

Werbung

Entgegen der Erwartung der bullischen Trader konnten viele US-Handelsketten ihre Gewinne nicht im Windschatten der Inflation steigern. Lange hielten sich Aktien wie die des US-Handelskonzerns Target zwar in einer Seitwärtsbewegung, aber seit einem halben Jahr geht es erheblich weiter abwärts. So langsam dürften die Risiken indes mehr als eingepreist sein: Eine Trading-Chance Long.

Als wir vor gut zehn Monaten, am 28. November 2022, einen Short-Trade auf die US-Handelskette Target vorstellten, schrieben wir: „Die gestiegenen Kosten und die vorsichtig gewordenen Verbraucher schlagen auf die Bilanz durch. Trotzdem kehren die Käufer der Aktie bislang immer wieder zurück. Aber über kurz oder lang werden sie wohl aufgeben“.

Es hat ein geschlagenes halbes Jahr gedauert, bis es soweit war. Aber seither ist die Aktie, die wir um 165 US-Dollar Short gesehen hatten, sehr weit zurückgekommen. Weit genug, um über einen Seitenwechsel auf die Long-Seite nachzudenken.

Erst extrem überbewertet, jetzt eher „billig“

Eigentlich lief es für Target gar nicht so schlecht in letzter Zeit, immerhin hat die Supermarktkette die Gewinnerwartungen der Analysten in den vergangenen drei Quartalen überboten. Das Problem für die Anleger war, dass man die Chancen von Target nach rasant gestiegenen Gewinnen in den Jahren 2021 und 2022 deutlich zu positiv gesehen hatte und dann von der Realität eingeholt wurde. Eine Realität, die für das Kalenderjahr 2022 einen massiv gedrückten Unternehmensgewinn brachte. Der wird im laufenden, am 31.1.2024 endenden Geschäftsjahr zwar wieder steigen, aber dennoch eher in der Region der Jahre 2019/2020 liegen. Aber:

Die Aktie ist mittlerweile in die Kursspanne dieser Jahre 2019 und 2020 zurückgekommen, die zwischen 70 und 130 US-Dollar lag, bevor Target ab dem Spätsommer 2020 dann nach oben davonzog. War sie im Herbst 2021 mit knapp 269 US-Dollar absurd überbewertet, ist sie jetzt eher günstig … und das sehen auch die Analysten so. Denn deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit bei 150 US-Dollar und damit meilenweit über dem aktuellen Kursniveau. Hinzu kommt die chart- und markttechnische Konstellation:

Chart- und markttechnisch bereits in einer bärischen Übertreibungsphase

Grundsätzlich könnte die Target-Aktie noch bis an das markante „Corona-Panik-Tief“ vom Frühjahr 2020 bei 90,17 US-Dollar weiter fallen, weil sich auf dem derzeitigen Kursniveau erst einmal keine nennenswerte Supportlinie anbieten würde. Das sollte man auch einkalkulieren und für einen Long-Trade mit einem Stop Loss agieren, der zunächst unterhalb dieser Marke läge. Aber bereits jetzt hätte die Aktie ein Stadium erreicht, bei der es jederzeit zu einer Aufwärtswende kommen könnte, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Der jüngste und noch laufende Abwärtsimpuls ist bereits zwei Monate alt und hat den Kurs ans untere Ende des im Februar etablierten Abwärtstrendkanals geführt, während markttechnische Indikatoren wie der hier mit eingeblendete RSI-Indikator bereits satt in der überverkauften Zone rangieren. Wer Freude am Risiko hat, würde daher jetzt eine spannende Basis für einen antizyklischen Long-Trade vorfinden.

Ein antizyklischer Trade für Risikofreudige

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock-Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 69,410 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von ca. 2,83 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 88 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0560 einem Kurs um 1,72 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Long auf die Target Corp. lautet HS24YH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 125,08 US-Dollar, 137,16 US-Dollar, 142,10 US-Dollar, 145,60 US-Dollar

Unterstützungen: 90,17 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Target Corp.

Basiswert Target WKN HS24YH ISIN DE000HS24YH7 Basispreis 69,410 US-Dollar K.O.-Schwelle 69,410 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,83 Stop Loss Zertifikat 1,72 Euro

