EQS-Adhoc: SNP gibt vorläufige Zahlen für das dritte Quartal bekannt und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr 2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SNP gibt vorläufige Zahlen für das dritte Quartal bekannt und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 Heidelberg, 9. Oktober 2023 – Auf Basis vorläufiger Zahlen steigerte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 den Auftragseingang um rund 50 % auf ca. 60 Mio. € (Q3 2022: 40,1 Mio. €). Der Umsatz wuchs im gleichen Zeitraum um rund 29 % auf ca. 53,5 Mio. € (Q3 2022: 41,6 Mio. €). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf ca. 4,5 Mio. € (Q3 2022: 0,1 Mio. €). In den ersten neun Monaten beläuft sich der Auftragseingang auf rund 170 Mio. € (9M 2022: 122,7 Mio. €), der Umsatz auf ca. 150 Mio. € (9M 2022: 124,9 Mio. €) und das EBIT stieg deutlich auf rund 8 Mio. € (9M 2022: 1,9 Mio. €). Das Management von SNP erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und des anhaltenden Momentums den Ausblick für das Gesamtjahr 2023: Der Auftragseingang wird voraussichtlich zwischen 220 und 240 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 210 bis 230 Mio. €);

wird voraussichtlich zwischen 220 und 240 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 210 bis 230 Mio. €); Der Umsatz wird am oberen Ende der kommunizierten Spanne von 190 bis 200 Mio. € erwartet;

wird am oberen Ende der kommunizierten Spanne von 190 bis 200 Mio. € erwartet; Das EBIT wird voraussichtlich das obere Ende der kommunizierten Spanne von 5 bis 10 Mio. € erreichen oder sogar leicht darüber liegen. SNP wird die Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate und einen detaillierteren Ausblick am 26. Oktober 2023 veröffentlichen. Kontakt SNP Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com



