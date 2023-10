META PLATFORMS – Ist die Aktie wirklich so stark?

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 318,360 $ (Nasdaq)

Über mangelnde Action können sich Anleger in der Meta-Plattform-Aktie seit gut fünf Jahren nicht beschweren. Die Schwankungen betragen problemlos 40 bis hin zu mehreren 100 %. Allein in der jüngsten Kaufwelle, die Ende des letzten Jahres gestartet ist, legte der Aktienkurs weit über 250 % zu. Das klingt fantastisch und ist es auch, der aktuellen Rally ist jedoch auch ein Kurseinbruch von über 75 % vorausgegangen. Wie gesagt, an Volatilität mangelt es der Aktie definitiv nicht.

Vorsicht kann nicht schaden!

Mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung zeigt sich die Meta-Plattform-Aktie weiterhin bullisch. Nachdem es im August einige Schwierigkeiten gegeben hatte, verharrte der Aktienkurs im vergangenen Monat auf hohem Niveau. Dank der Kursgewinne am vergangenen Freitag und gestern ergibt sich jetzt die Möglichkeit, ein neues Jahreshoch anzulaufen. Die Aktie könnte den Aufwärtstrend weiter vorantreiben und Kurse auf und oberhalb von 330 USD etablieren. Mittelfristig wäre sogar ein neues Allzeithoch möglich.

Als Trader und Anleger sollte man jedoch nicht mehr blauäugig agieren. Die aktuelle Rally ist extrem gut gelaufen. Darüber hinaus ist der Preisbereich um 330 USD ein potenzieller Widerstandsbereich. Zugleich ist die Aktie bereits mit aktuellen Kursen relativ teuer. Es gab nur wenige Tage bzw. Wochen, in denen Anleger bereit waren, mehr als 320 USD für eine Aktie zu bezahlen. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 384,33 USD.

Fazit: Sich gegen die derzeitige Stärke in der Meta-Plattform-Aktie zu stellen, macht wenig Sinn. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass man als Trader und Investor bereit sein sollte, jeden x-beliebigen Kurs für die Aktie zu bezahlen. Im aktuellen Preisbereich darf man durchaus wählerisch sein. Kurzfristig sind so zwar neue Hochs möglich, günstig bzw. günstiger wird die Aktie jedoch erst unterhalb von 300 USD. Im Falle größerer Konsolidierungen und Korrekturen sollte es aber nach Möglichkeit nicht mehr unter 270 USD gehen.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Meta Platforms Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)