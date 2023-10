MICROSOFT - Jahresendrally in den Aktien des Softwaregiganten?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 329,820 $ (Nasdaq)

Microsoft-Aktie feierte in diesem Jahr nach einem durchwachsen 2022 ein Comeback. In den ersten sieben Monaten des Jahres konnte der Aktienkurs kräftig zulegen. Der Lohn war ein neues Allzeithoch, womit die Aktie ihre Erfolgsstory der letzten 30 Jahre eindrucksvoll weiter fortsetzte. Rückwirkend betrachtet ist es einfach nur Wahnsinn, was in der Microsoft-Aktie seit Anfang der Neunzigerjahre passiert ist. Wer damals nur 2.000 EUR in die Aktie investierte, ist mittlerweile Millionär.

Jetzt wird es spannend!

Kommen wir nach diesem Ausflug in die Vergangenheit jedoch zur aktuellen Situation in der Microsoft-Aktie zurück. Der Monat Oktober lief für Aktionäre gut an. Der Supportbereich um 310 USD konnte erfolgreich verteidigt werden. Mit den Kursgewinnen vom vergangenen Freitag und gestern erreichte die Aktie jetzt jedoch den entscheidenden Widerstandsbereich ab ca. 332 USD. Dieser müsste nachhaltig überwunden werden, um einen Anlauf auf das Allzeithoch bei 366,78 USD zu starten.

Technisch gesehen ist eine solche Rally nicht unwahrscheinlich. Dafür sprechen die Saisonalität, der übergeordnete Bullenmarkt und die Keilformation seit Sommer. Trotz dieser guten Ausgangsbasis ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Aktie noch eine Runde in ihrer Konsolidierung dreht und damit kurzfristig im angesprochenen Widerstandsbereich bis hin zu ca. 340 USD scheitert.

Fazit: Das Kursgeschehen in der Microsoft-Aktie ist jetzt engmaschig zu verfolgen. Mittelfristig könnte es zu neuen Hochs auf und oberhalb von 370 USD kommen, kurzfristig steht die Entscheidung an, ob man diese Ziele direkt oder später abarbeiten möchte. Im ersten Fall gelingt jetzt um 333 USD der Ausbruch nach oben, während in der Alternative die Keilformation zunächst noch einmal auf der Unterseite getestet wird, bevor der Ausbruch nach oben gelingt.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)