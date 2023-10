ANALYSE-FLASH: Barclays startet Rheinmetall mit 'Overweight' - Ziel 300 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall mit "Overweight" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zunehmende geopolitische Spannungen heizten den weltweiten Rüstungszyklus an, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rheinmetall reite auf dieser Welle. Keyworth sieht das Gewinnwachstum je Aktie beim Dax-Konzern deutlich höher als bei der Konkurrenz./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 14:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 15:45 / GMT

