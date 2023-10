ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Hapag-Lloyd auf 'Sell' und Ziel auf 91 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 91 Euro gesenkt. Die Containerschifffahrt reagiere nicht schnell genug, um das erhebliche Überangebot an neuen Kapazitäten zu bewältigen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die Frachtraten unter Druck bleiben und die Vertragsraten im kommenden Jahr deutlich sinken werden./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2023 / 06:59 / CET

