DAX – Anleger bleiben vorsichtig. Befesa, FMC und Nikola im Blickpunkt.

Die US-Märkte legten gestern weiter zu. Auch in Asien schlossen die Börsen mehrheitlich mit Gewinnen. Am Anleihemarkt hat sich die Lage weiterhin etwas entspannt. Wenngleich noch nicht von einer nachhaltigen Trendumkehr die Rede sein kann. Dennoch startete der DAX® verhalten in den Handel. Im Tagesverlauf werden noch eine Reihe von Fed-Notenbänkern Reden halten. Zudem wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Der deutsche Aktienmarkt könnte somit im weiteren Verlauf noch signifikante Impulse erhalten.

Bei den Einzelwerten Befesa, CropEnergies, Fresenius Medical Care, Nikola, Novo Nordisk und TAG Immobilien. Der Recyclingspezialist Befesa bestätigte im frühen Handel des gestern gestarteten Rebound und sprang auf EUR 31. Unterstützung kam zudem von positiven Analystenkommentaren. CropEnergies meldete für das abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang. Novo Nordisk konnte eine Studie ihres neuen Antidiabetikums für chronischen Nierenpatienten aufgrund guter Ergebnisse vorzeitig beenden. Eine Zulassung des Medikaments könnte das Wachstum im Dialysebereich bremsen und belastete unter anderem Dialysespezialisten wie Fresenius Medical Care. Nikola plant die Markteinführung des ersten Brennstoffzellen-LKW in Nordamerika. Der Immobilienkonzern hat eine Brückenfinanzierung vorzeitig getilgt.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.282 Punkte Das technische Bild des DAX® bleibt zu Handelsbeginn unverändert. Mit dem gestrigen Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 15.282 Punkte eröffnete sich weiteres Potenzial bis 15.508 Punkte und im weiteren Verlauf bis 15.628 Punkte. Rücksetzer bis 15.282 Punkten könnten Bullen, die den jüngsten Sprung verpasst haben, als Einstiegsgelegenheit nutzen. Viel tiefer sollte es jedoch nicht gehen. Andernfalls droht erneut eine Konsolidierung bis 15.036 oder gar 14.947 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 04.07.2023 –11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.10.2018 – 11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 243,94 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 233,46 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.023; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,56 12.341,384164 13.884,057185 5 Open End DAX® HC01QX 7,51 13.883,898724 14.655,843493 10 Open End DAX® HC0558 4,97 14.398,070244 14.912,081352 15 Open End DAX® HC9GQC 8,26 14.809,407459 15.117,443134 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2023; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,47 18.508,90703 16.967,115074 -5 Open End DAX® HC8E76 12,72 16.966,39247 16.194,421613 -10 Open End DAX® HC6WGY 10,39 16.452,22095 15.937,266434 -15 Open End DAX® HC8E7N 10,41 16.040,883734 15.732,898766 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2023; 09:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

