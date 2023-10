FMC: Unmittelbarer Zieleinlauf

Handelsansätze können aus der aktuellen Kursentwicklung derzeit nicht abgeleitet werden, eine Weile lang dürften die Kurse in der heutigen Handelsspanne grob seitwärts tendieren, im Anschluss könnten Schnäppchenjäger versuchen die immense Kurslücke zu schließen. Erste Widerstände finden sich bei 36,00 Euro bei der FMC-Aktie, darüber im Bereich von 39,29 Euro. Auf der Unterseite wurde im heutigen Handelsverlauf eine wichtige Unterstützungszone aus Dezember letzten Jahres um 30,27 Euro einem ausführlichen Test unterzogen, von daher werden weitere Verluste in Richtung der Jahrestiefs aus 2022 erst unterhalb von 29,00 Euro erwartet. Dies könnte dann zu Abschlägen auf 25,95 Euro führen.

Aber bereits zuvor hatte sich bei FMC seit April eine Trendwende in Form einer klassischen SKS-Formation angedeutet, diese wurde aus technischer Sicht regelrecht aktiviert und führte geradewegs in den Zielbereich von ursprünglich 33,00 Euro talwärts. Dadurch dürfen sich Short-Seller nun anderen Sachen zuwenden, hier dürfte vorzeitig die Luft raus sein und eine volatile Handelsphase beginnen.

Fazit:

Wer vor dem heutigen Kurssturz ein Short-Investment eingegangen war, sollte nun seine Gewinne sichern und wegen der zu erwartenden Volatilität vorläufig alle Positionen schließen. Sehr spekulativ veranlagte Investoren könnten sich vielleicht kurzzeitig auf der Oberseite positionieren, in der Hoffnung auf einen partiellen Kurslückenschluss und Anstieg an 36,00 Euro bei Fresenius Medical Care. Vorläufig wird allerdings mit einer sehr wilden Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau gerechnet, was die Ausfallrisiken erheblich steigert.