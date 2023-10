PLUG POWER - Die nächste Prognosesenkung, Aktie geht steil!

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 25,570 € (XETRA)

Wer meine Artikel zu Plug Power verfolgt, weiß, dass ich vom Unternehmen und noch mehr vom Management wenig halte. Große Worte, kleine Taten, so könnte man es zusammenfassen. Anstatt nach zahlreichen Planzahlenverfehlungen etwas leisere Töne anzustimmen, bleiben die Verantwortlichen superoptimistisch gestimmt.

Kommunikation: Note 6, setzen!

Was neben der zahlreichen Prognoseverfehlungen meiner Ansicht nach aber gar nicht geht, ist die Kommunikation derer. Heute folgte ein weiteres Beispiel. Im Zuge einer Präsentation auf dem Plug Symposiom 2023 gab das Unternehmen an, der Umsatz für 2023 werde bei rund 1,2 Mrd. USD erwartet. Die ursprüngliche Prognose lautete aber auf 1,2 bis 1,4 Mrd. USD. Eine extra Meldung dazu findet man freilich vergeblich. Vielmehr folgen die alten Langfrist-Parolen. 2027 soll der Umsatz bei 6 Mrd. USD liegen, 2030 bei 20 Mrd. USD. Das hatten wir alles schon, liebe Manager, lasst euch einmal etwas Neues einfallen! Von etwaigen Gewinnen oder Cashflows in einigen Jahren liest man wenig überraschend ebenfalls nichts.

Denoch reagiert die Aktie vorbörslich freundlich, biegt wieder einmal, wie häufig zu sehen seit dem Hoch 2021, in eine Erholung ein. Der Grund dürfte die Meldung über einen Auftrag über Elektrolyseure mit einer Leistung von ingesamt 550 Megawatt seitens Fortescue sein. Investoren müssen nun darauf setzen, dass der Doppelsupport um 6 USD hält. Zocker werden ihre Chance wittern. Prozyklische Kaufsignale sind dagegen weiter meilenweit entfernt.

Fazit: Wie viele Branchenvertreter hat auch Plug Power ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Anleger sollten sich genau überlegen, ob sie in ein derartig schlechtes Management investieren wollen.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)