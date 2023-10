Streik bei GM in Kanada beendet - Vorläufige Einigung mit Gewerkschaft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ontario (Reuters) - Der US-Autobauer General Motors (GM) und die kanadische Gewerkschaft Unifor haben eine vorläufige Einigung in den Tarifverhandlungen erzielt, wenige Stunden nachdem 4300 Beschäftigte in drei GM-Werken in den Streik getreten waren.

Nach Angaben der Gewerkschaft vom Dienstag folgt die vorläufige Einigung dem Abkommen, das Unifor im vergangenen Monat mit dem GM-Rivalen Ford Motor erzielt hat. Die Vereinbarung beinhaltet Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent. Der Streik bedrohte die profitable Produktion von Lastkraftwagen des größten US-Automobilherstellers, wenn er fortgesetzt worden wäre. GM teilte mit, dass die Arbeit in allen drei Werken am Dienstagnachmittag wieder aufgenommen werde.

Unifor vertritt rund 18.000 kanadische Beschäftigte bei Ford, GM und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis. In den USA werden die drei Autobauer seit dem 15. September von der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) bestreikt. Durch die Arbeitsniederlegung muss GM täglich Verluste in Millionenhöhe hinnehmen.

