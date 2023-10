Trading-Chance LVMH: buying on bad news?

Werbung

Gestern Abend meldete der französische Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moet Hennessy, kurz LVMH, enttäuschende Quartalsergebnisse. Das führte zu einer Abwärts-Kurslücke zur Eröffnung, aber in die Verluste hinein zeigen sich erste Käufer. Was nicht unbedingt überrascht … eine Trading-Chance Long.

Wie bei französischen Unternehmen üblich legte LVMH am Vorabend nur die Daten zur Umsatzentwicklung des dritten Quartals vor. Wie sich die Gewinne entwickelt haben, wird immer nur nach Beendigung eines halben oder vollen Geschäftsjahres offengelegt. Dieser Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum organisch um neun Prozent auf 19,96 Milliarden Euro. Immerhin, möchte man meinen, aber die Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Anstieg auf 20,5 Milliarden Euro gerechnet. Enttäuschend, das mag sein, aber:

Die Enttäuschung könnte bereits eingepreist gewesen sein

Eine ganze Reihe von Analysten senkte als Reaktion auf die Umsatzzahlen zwar heute ihr Kursziel. Aber die neuen Kursziele liegen alle sehr weit über dem Kurs, reichen von 775 Euro seitens der LBBW (Einstufung „Kaufen“) bis zu 950 Euro bei Goldman Sachs (Einstufung „Kaufen“). Bärisch ist für die Aktie im Kreis der Experten bislang trotzdem niemand.

Hinzu kommt, dass die Aktie seit der Vorlage der Halbjahresergebnisse Mitte Juli fast nonstop gefallen war und dabei in der Spitze knapp 25 Prozent korrigiert hat. Das deutet an, dass sehr viele Marktteilnehmer eine Eintrübung des Wachstums bereits antizipiert hatten. Jetzt, deutlich unter dem Jahreshoch, ist es daher gut denkbar, dass Leeverkäufer ihre Short-Positionen eindecken und erste Anleger, die deutlich höher ausgestiegen waren, zurückkommen, zumal die Aktie heute nicht im luftleeren Raum notiert, denn:

Käufe an einer Unterstützungszone

Die LVMH-Aktie war nach der Eröffnung mit einem Gap Down (Abwärts-Kurslücke) kurzzeitig weiter gefallen und hat dabei eine Supportzone zwischen 670,10 und 675,20 Euro ausgelotet, die sich aus zwei markanten Wendepunkten vom März und Dezember 2022 ableiten lässt.

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Aktie dort auf Käufe traf ist, in Verbindung mit der vorherigen, weiteichenden Korrektur und den trotz allem weiterhin bullisch eingestellten Analysten eine gute Chance für eine größere Gegenreaktion und im Idealfall sogar für eine tragfähige Aufwärtswende. Für einen Long-Trade günstig ist dabei zudem, dass sich der Stop Loss recht nahe unter diese Supportzone platzieren lässt, denn sollte dieser Bereich 670,10/675,20 Euro doch noch fallen, wäre das bullische Setup, das sich uns jetzt präsentiert, vom Tisch.

buy on bad news … eine spekulative Long-Chance

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 531,678 Euro einen Hebel von 4,3 ausweist. Den Stop Loss setzen wir bei 659 Euro in der Aktie an, das entspricht einem Kurs von ca. 12,65 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die LVMH-Aktie lautet HR57K7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 708,40 Euro, 739,40 Euro, 800,40 Euro, 811,30 Euro

Unterstützungen: 675,20 Euro, 670,10 Euro, 595,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf LVMH

Basiswert Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) WKN HR57K7 ISIN DE000HR57K77 Basispreis 531,678 Euro K.O.-Schwelle 531,678 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 4,3 Stop Loss Zertifikat 12,65 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

