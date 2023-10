Diese Aktie war Warren Buffets größter Neukauf im letzten Quartal

Gleich drei Neuerwerbungen tätigte Investmentlegende Warren Buffet im zweiten Quartal 2023. So umfasste das Portfolio von Berkshire Hathaway zum Stichtag 30.06.2023 neuerdings Beteiligungen an den drei Hausbauern D.R. Horton (WKN: 884312), NVR und Lennar.

Dabei sticht insbesondere die Beteiligung an D.R. Horton heraus. Denn von den insgesamt rund 800 Mio. US-Dollar, die in die drei neuen Investments flossen, nahm das Unternehmen aus Texas mit einem Wert von 720 Mio. US-Dollar den Löwenanteil ein.

In den USA fehlen 4,3 Mio. Häuser

Das Investment in einen Hausbauer im aktuell makroökonomischen Umfeld erscheint auf den ersten Blick etwas fragwürdig. So sprang der in den USA fixe 30-jährige Zinssatz für den Hauskauf zuletzt auf über 7,5 %. Damit erreichte dieser Wert eine Höhe, die zuletzt im Jahr 2000 zu beobachten war. Dass dementsprechend für immer mehr Menschen der Traum vom Eigenheim in weite Ferne rückt, kriegen auch die Hausbauunternehmen zu spüren. So sank das Vertrauen der Bauunternehmer im Markt für Einfamilienhäuser im Rahmen des National Association of Home Builders Index im September um 5 Punkte auf 45 Punkte. Jeder Wert unter 50 wird dabei als negativ angesehen.

Doch auf den zweiten Blick macht das Investment durchaus Sinn. Denn Buffett ist bekannt für seinen langfristigen Investment Ansatz, bei dem kurzfristige wirtschaftliche Gegebenheiten nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dabei gibt es langfristig einen riesigen Katalysator für Unternehmen in der Baubranche. Denn ähnlich wie in Deutschland, herrscht auch in den USA ein akuter Mangel an Wohnraum. So soll es laut einer Analyse des führenden amerikanischen Online-Immobilienmarktplatzes Zillow ein Defizit von 4,3 Millionen Häusern in den USA geben. Dabei dürfte es nur wenige Unternehmen geben, die so stark von diesem Ungleichgewicht profitieren könnten wie D.R. Horton.

Größter Hausbauer der USA

So gilt D.R. Horton nicht nur als größter Hausbauer der USA, sondern ist auch geografisch stark aufgestellt. Das Unternehmen operiert in 45 der 50 Top-Märkte in den USA und ist in 12 dieser regionalen Märkte der Marktführer. Auch in den einzelnen Preissegmenten ist D.R. Horton breit aufgestellt. So machten beispielsweise im aktuellen Jahr Häuser mit einem Preis von unter 300 Tsd. US-Dollar 21 % der verkauften Häuser aus, während 13 % der Häuser wiederum bei einem Kaufpreis von über 500 Tsd. US-Dollar lagen.

Selbst im aktuell schwierigen Umfeld läuft es operativ für das Unternehmen gar nicht mal so schlecht. So rechnen Analysten für das aktuelle Jahr bei D.R. Horton sogar mit leicht steigenden Umsätzen. Dabei soll der Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 bei 34,9 Mrd. US-Dollar liegen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 33,5 Mrd. US-Dollar. Das Nettoergebnis soll im Vergleich zum Vorjahr jedoch von 5,9 Mrd. auf 4,6 Mrd. US-Dollar zurückgehen.

D.R. Horton lockt mit günstiger Bewertung

Eine Sache, die Buffett sicherlich an D.R. Horton gefallen hat, ist die attraktive Bewertung des Unternehmens. So liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (Stand 09.10.2023) hier lediglich bei 7,4. Damit notiert das Unternehmen bewertungstechnisch deutlich unter dem Gesamtmarkt, wobei der S&P 500 Index aktuell zu einem KGV von 24,6 notiert.

Es ist leider nicht bekannt, ob Buffett selbst für die Investition in D.R. Horton verantwortlich ist. Das Investments könnte auch von einem der beiden Berkshire Investmentmanager Ted Weschler oder Todd Combs getätigt worden sein. Doch in ein dominantes Unternehmen in einem der kritischsten US-amerikanischen Wirtschaftszweige zu einem günstigen Kurs zu investieren schreit förmlich nach Warren Buffett.

Der Artikel Diese Aktie war Warren Buffets größter Neukauf im letzten Quartal ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway.

Aktienwelt360 2023